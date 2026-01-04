Wer sich gerade nach einem neuen iPhone umsieht und gleichzeitig über eine Smartwatch nachdenkt, sollte einen Blick auf das aktuelle Angebot von o2 werfen. Der Mobilfunkanbieter schnürt ein attraktives Bundle, das das iPhone 17 Pro, die Apple Watch Ultra 3 und und den o2 Mobile M 30GB+ kombiniert. Kurzum: Ihr erhaltet das beste Apple Smartphone mit der besten Apple Smartwatch.

Das steckt im Paket

Für monatlich 76,99 Euro über 36 Monate erhaltet ihr das iPhone 17 Pro im Tarif „o2 Mobile M 30GB+“. Einmalig wird für das Bundle nur 1 Euro fällig. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass 4,99 Euro Versandkosten anfallen.

>>> Hier geht es direkt zum iPhone 17 Pro / Apple Watch Ultra 3 Bundle bei o2 >>>

Der Tarif „o2 Mobile M 30GB+“ umfasst 30GB 5G-Datenvolumen im o2-Netz, wobei die maximale Downloadgeschwindigkeit bei 300MBit/s liegt. Dank GROW-Vorteil erhaltet ihr jährlich 5GB pro Monat mehr Datenvolumen. Allnet-Flat, SMS-Flat und EU-Roaming sind ebenfalls enthalten.

iPhone 17 Pro + Apple Watch Ultra 3

Über das iPhone 17 Pro haben wir in den letzten Monaten intensiv berichtet, so dass an dieser Stelle nicht zu viele Worte verloren werden müssen. Apple setzt auf ein 6,3 Zoll Super Retina XDR Display, ProMotion-Technologie mit bis zu 120Hz, A19 Pro Chip, Triple-Kamera auf der Rückseite, 4K-Videoaufnahmen,18MP Frontkamera, Dynamic Island, lange Akkulaufzeit, Face ID, WLAN 7, Bluetooth 6 und mehr.

Die Apple Watch Ultra 3 bewirbt Apple unter anderem als ultimative Uhr für Sport und Abenteuer. Sie kommt jetzt mit dem größten Apple Watch Display mit einer Always-On Bildwiederholrate von einem Hertz, 5G Mobilfunk, dem genauesten GPS in einer Sportuhr und bis zu 42 Stunden Batterielaufzeit sowie bis zu 72 Stunden im Stromsparmodus. Zudem bietet sie verschiedene Gesundheitsfunktionen (Mitteilungen bei Anzeichen für Hypertonie, Schlafindex, EKG, Sturzerkennung etc.) und mehr.

Der aktuelle o2-Deal umfasst das beste Apple Smartphone und die beste Apple Smartwatch. Das Ganze wird mit de, Tarif o2 Mobile M 30GB+ kombiniert. Natürlich könnt ihr das Apple-Bundle auch mit anderen o2 Tarifen auswählen.

