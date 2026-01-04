Nachdem die Deutsche Telekom, o2 und Vodafone zuletzt ihren Jahresrückblick 2025 veröffentlicht haben, haben sich die drei Mobilfunkanbieter nun zur Silvesternacht 2025/2026 geäußert. Alle drei Anbieter vermelden einen neuen Datenrekord. Gleichzeitig wurden Millionen Anrufe getätigt.

Telekom: Mehr Daten und viele Telefonate

In der Silvesternacht ging es im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom wieder hoch her. Rund um den Jahreswechsel sorgten unzählige Neujahrsgrüße für ein deutliches Plus beim Datenverkehr. Im Vergleich zum Vorjahr legte die übertragene Datenmenge um fast 35 Prozent zu.

Zwischen 20 Uhr und 3 Uhr flossen insgesamt mehr als 3.900 Terabyte Daten durch das Netz, nachdem es im Vorjahr noch rund 2.900 Terabyte waren. Der erwartete Höhepunkt wurde in der ersten Stunde des neuen Jahres erreicht. Auffällig war dabei vor allem der hohe Upload-Anteil, der doppelt so hoch ausfiel wie in einer durchschnittlichen Nacht. Trotz der enormen Belastung zeigte sich das Netz stabil und zuverlässig.

Zwölf Millionen Telefonate liefen in der Silvesternacht durchs Mobilfunknetz, ähnlich viele wie zum letzten Jahreswechsel. Normalerweise sind es nachts rund 5 Millionen Telefonate. Fast die Hälfte der Silvester-Anrufe gab es erwartungsgemäß zwischen null und ein Uhr. In dieser Stunde waren es fast 20-mal so viele Telefonate wie normalerweise um diese Zeit. SMS wurden auch reichlich geschickt. Die Silvesternacht verbuchte 800.000 SMS zwischen null bis ein Uhr.

Vodafone: Mehr Daten, Selfies und Video-Telefonate als jemals zuvor

Auch Vodafone kann für die Silvester-Nacht neue Rekorde vermelden. In der diesjährigen Silvesternacht verzeichnete das Mobilfunknetz von Vodafone einen deutlichen Anstieg beim Datenverkehr. Zwischen 20 Uhr und 3 Uhr transportierte das Netz rund 4,5 Millionen Gigabyte Daten – ein Plus von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zum Vergleich: Zum Jahreswechsel 2024/2025 war der Datendurchsatz im Vergleich zu 2023/2024 „nur“ um rund 20 Prozent auf etwa 3 Millionen Gigabyte gestiegen. Der Zuwachs wird von Vodafone mit Streaming, Selfies, KI und 5G begründet.

Mit dem kräftigen Zuwachs in diesem Jahr hat sich das Datenaufkommen zum Jahreswechsel innerhalb von fünf Jahren mehr als vervierfacht. In der Silvesternacht 2020/2021 lag die übertragene Datenmenge im Vodafone-Netz noch bei etwas mehr als 1 Million Gigabyte.

In der ersten Stunde des neuen Jahres wurden zudem 7,5 Millionen klassische Telefonate im Mobilfunk-Netz von Vodafone geführt. Im vergangenen Jahr waren es noch 5,3 Millionen Telefonate gewesen. Ein Anstieg um 40 Prozent, der unter anderem mit den zusätzlichen 12 Millionen Handy-Nutzern im Vodafone-Netz zu erklären ist. In den sieben Stunden zwischen 20 Uhr abends und 3 Uhr morgens waren es fast 20 Millionen klassische Handy-Telefonate. Das sind ebenfalls rund 40 Prozent mehr als im Vorjahr, wo es 14 Millionen waren.

o2: Datenrekord nach Mitternacht

Allein in der ersten Stunde nach Mitternacht transportierte das Netz rund 885.000 Gigabyte und damit zwei Prozent mehr als zum Jahreswechsel 2024/25. Der neue Höchstwert ist umso bemerkenswerter, da ein Sondereffekt den Jahresvergleich beeinflusst: Durch den Wechsel mehrerer Millionen Kundinnen und Kunden eines Partners im Jahr 2025 auf ein anderes Netz ist die Nutzerbasis nicht mehr vergleichbar. Dennoch ist der Datenverbrauch im O2 Netz weiter gestiegen. O2 Telefónica verbindet mit mehr als 35 Millionen Mobilfunkanschlüssen die meisten Konsumenten im Land mit Mobilfunk – und diese sorgen weiterhin für deutliches Datenwachstum. Im gesamten Silvester-Zeitfenster von 20 Uhr bis 3 Uhr flossen rund 5,7 Millionen Gigabyte mobile Daten durch das O2 Netz. Zum Vergleich: 2024/25 waren es 5,5 Millionen Gigabyte in diesem Zeitraum. Der Trend zu mehr Datennutzung zeigt sich auch über mehrere Jahre hinweg: Zum Jahreswechsel 2019/20 waren es noch 1,1 Millionen Gigabyte zwischen 20 und 3 Uhr.

In der Stunde nach Mitternacht wurden sieben Millionen Telefongespräche geführt. Diese waren mit 78 Sekunden traditionell kurz.