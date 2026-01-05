Nur wenige Monate nach den letzten TV-Neuheiten präsentiert Amazon schon das nächste Modell. Auf der CES hat das Unternehmen mit dem Ember Artline seinen ersten sogenannten Lifestyle Smart TV vorgestellt. Damit startet Amazon eine neue Produktlinie, die den Fernseher stärker als Einrichtungsgegenstand positionieren will.

Wenn der Fernseher zum Bilderrahmen wird

Die Idee hinter dem Ember Artline ist simpel, aber wirkungsvoll. Wenn niemand fernsieht, zeigt das Gerät Fotos oder Kunstwerke an. Sensoren erkennen, ob sich Personen im Raum aufhalten, und schalten den Bildschirm entsprechend ein oder aus. So hängt an der Wand kein schwarzes Display, sondern ein digitaler Bilderrahmen mit wechselnden Motiven.

Amazon setzt dabei auf ein 4K-QLED-Panel mit matter Oberfläche. Das reduziert störende Spiegelungen und sorgt dafür, dass die dargestellten Bilder auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen gut zur Geltung kommen. Mit einer Gehäusetiefe von knapp vier Zentimetern fügt sich der Fernseher dezent in den Wohnraum ein und wirkt an der Wand tatsächlich wie ein gerahmtes Bild.

Über Amazon Photos können Nutzer eigene Aufnahmen auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Wer keine eigenen Bilder verwenden möchte, greift auf eine Sammlung von mehr als 2.000 Kunstwerken zurück, die Amazon speziell für diesen Zweck bereitstellt. Die Steuerung des gesamten Systems erfolgt per Alexa, die passenden Mikrofone sind bereits im Gerät verbaut.

Natürlich bietet sich der Ember Artline auch als Smart TV an. Dabei muss sich das Gerät nicht vor der Konkurrenz verstecken. Dolby Vision und HDR10+ gehören zum Standard, Wi-Fi 6 sorgt für stabile Streaming-Verbindungen. Amazon verweist in diesem Zusammenhang auch auf die enorme Verbreitung seiner Fire TV Plattform, von der weltweit bereits mehr als 300 Millionen Geräte verkauft wurden.

Verfügbarkeit und Preis

Der Ember Artline soll im Frühjahr in den Größen 55 und 65 Zoll erscheinen. Die Preise beginnen bei 999,99 Euro. Ein besonderes Detail sind die magnetischen Rahmen, mit denen sich das Erscheinungsbild des Fernsehers anpassen lässt. Ein Rahmen liegt dem Gerät bei, weitere Varianten in verschiedenen Farben und Oberflächen werden separat angeboten.

Ob der Lifestyle-Ansatz bei den Kunden ankommt, wird sich zeigen. Samsung hat mit dem Frame TV bereits gezeigt, dass durchaus Nachfrage nach solchen Konzepten besteht.