Aktionen zu Apple Geschenkkarten sind in letzter Zeit immer seltener geworden. Zuletzt gab es hin- und wieder auf Amazon einen Deal und nun könnt ihr beim Kauf einer Apple Gift Card bei Kaufland indirekt Geld sparen. Ihr erhaltet beim Kauf einer Apple Geschenkkarte einen 10 Prozent Kaufland-Coupon kostenlos dazu. Der Weg führt über die Kaufland Card.

Apple Geschenkkarte kaufen + 10 Prozent Kaufland-Coupon kostenlos erhalten

Seit Ende letzter Woche und noch bis kommenden Mittwoch (07. Januar 2026) könnt ihr euch beim Kauf einer Apple Gift Card bei Kaufland eine Gratis-Coupon sichern. Scannt eure Kaufland Card und erhaltet einen Coupon in Höhe von zehn Prozent des Geschenkkartenwertes für deinen nächsten Einkauf bei Kaufland. Beim Kauf von zwei gleichen Apple Geschenkkarten könnt ihr euch einen Coupon in doppelter Höhe sichern.

Kleines Beispiel gefällig? Kauf ihr zwei 100 Euro Apple Geschenkkarten, so erhaltet ihrinnerhalb von zwei Tagen einen Rabatt-Coupon im Wert von 20 Euro und könnte diesen nach Aktivierung bis zum 28. Januar 2026 in einer Kaufland Filialen einlösen.

Das Apple Guthaben kann bei Apple unter anderem zum Kauf von Apps, Spielen und Services eingesetzt werden, ihr könnt aber auch Apple Produkte damit bezahlen.