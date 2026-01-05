Am gestrigen Sonntag wurden die Critics Choice Awards 2026 vergeben. In diesem Jahr konnte Apple TV sieben Auszeichnungen mit nach Hause nehmen. F1 – Der Film, The Studio, Pluribus und Severance gehören zu den Gewinnern.

Apple TV erhält sieben Critics Choice Awards 2026

Anfang Dezember wurden die Nominierten für die Critics Choice Awards 2026 bekannt gegeben. Nun stehen die Gewinner statt und Apple TV kann sich über sieben Awards freuen, darunter die Auszeichnung als beste Comedyserie für „The Studio“ sowie die Auszeichnungen für den besten Schnitt und den besten Ton für den gefeierten Apple Original Film „F1“, der nach seinem weltweiten Kinostart als erfolgreichster Sportfilm aller Zeiten ausgezeichnet wurde. „The Studio“, die Comedyserie mit den meisten Emmy-Auszeichnungen in ihrer Geschichte, erhielt außerdem die Preise für den besten Hauptdarsteller in einer Comedyserie (Seth Rogen) und den besten Nebendarsteller in einer Comedyserie (Ike Barinholtz). Darüber hinaus konnten Apples Kultserien „Pluribus“ und „Severance“ jeweils einen Preis für die beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie (Rhea Seehorn für „Pluribus“) und den besten Nebendarsteller in einer Dramaserie (Tramell Tillman für „Severance“) gewinnen.

“F1”

Best Editing — Stephen Mirrione

Best Sound — Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta, Gareth John

“The Studio”

Best Comedy Series

Best Actor in a Comedy Series — Seth Rogen

Best Supporting Actor in a Comedy Series — Ike Barinholtz

“Pluribus”

Best Actress in a Drama Series — Rhea Seehorn

“Severance”

Best Supporting Actor in a Drama Series — Tramell Tillman

Seit dem Start von Apple TV (ehemals Apple TV+) im November 2019 erhielt der Video-Streaming-Dienst 672 Awards und 3028 Nominierungen geehrt, darunter die mehrfach mit dem Emmy Award ausgezeichneten, bahnbrechenden Komödien „The Studio“ und „Ted Lasso“ sowie der Oscar-Gewinner für den besten Film „CODA“.