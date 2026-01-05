Jony Ive hat das Design von Apple über Jahrzehnte geprägt. Seit seinem Abschied im Jahr 2019 war lange unklar, welches Projekt er als nächstes verfolgt. Die Antwort kam im Frühjahr 2025, als OpenAI sein Startup „io“ übernahm. Seitdem arbeiten der Designer und das KI-Unternehmen gemeinsam an einem Hardwareprojekt. Nur wusste niemand so recht, in welche Richtung es gehen würde.

Audio statt Touchscreen

Neue Informationen von „The Information“ bringen nun etwas Licht ins Dunkel. Journalistin Stephanie Palazzolo berichtet, dass Sprache beim ersten gemeinsamen Produkt die zentrale Rolle spielen soll. Im Kern steht offenbar ein neuartiges KI-Modell, das OpenAI speziell für gesprochene Kommunikation entwickelt. Dieses Modell will OpenAI bereits im ersten Quartal 2026 veröffentlichen. Das eigentliche Gerät von Ive und OpenAI soll dann 2027 folgen.

Der spannende Aspekt liegt im Detail. Anders als Siri oder Alexa soll das Gerät nicht einfach auf Befehle reagieren, sondern echte Gespräche führen können. Es versteht laut dem Bericht auch dann noch, was gemeint ist, wenn mehrere Menschen durcheinanderreden oder jemand mitten im Satz unterbricht. Das klingt nach einem deutlichen Fortschritt gegenüber allem, was bisherige Smart-Speaker leisten.

Ob bei OpenAI tatsächlich ein KI-Lautsprecher entsteht oder doch etwas gänzlich anderes, bleibt abzuwarten. Es gab auch Gerüchte, dass sich Jony Ive beim Design am iPod Shuffle orientieren könnte. Ein solches kompaktes Gerät könnte man dann auch einfach an der Kleidung befestigen. Klar scheint nur, dass ein Display keine tragende Rolle spielen wird. Bis zu einem möglichen Verkaufsstart im Jahr 2027 ist noch viel Zeit für Überraschungen.