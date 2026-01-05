Im Oktober letzten Jahres stellte Apple in Aussicht, dass NBA-Spiele in Apple Immersive auf Apple Vision Pro landen. Nun hat sich das Unternehmen etwas detaillierter zur „Sportübertragung der Zukunft“ geäußert Ab dem 09. Januar 2026 lauf Spiele der Los Angeles Lakers auf Spectrum Front Row in Apple Immersive auf dem Apple Headset.

Spiele der Los Angeles Lakers auf Spectrum Front Row in Apple Immersive ab 9. Januar

Apple hebt die Live-Sportübertragung auf den neues Level. Gemeinsam mit Spectrum hat das Unternehmen aus Cupertino nun den Zeitplan für Spectrum Front Row in Apple Immersive bekannt gegeben. Dieses zeigt eine Reihe von Live-Basketballspielen in einem revolutionären Storytelling-Format auf der Apple Vision Pro. Los geht es ab dem 09. Januar 2026. Ab dem Stichtag können Nutzer im regionalen Sendegebiet der Lakers – Südkalifornien, Hawaii und Teilen von Südnevada, einschließlich Las Vegas – ausgewählte Spiele der Lakers in der Saison 2026 live in Apple Immersive über die neue Spectrum SportsNet-App oder die NBA-App verfolgen.

Während die Live-Übertragung zunächst regional beschränkt ist, wird die Wiederholung der kompletten Spiele sowie die Highlights landesweit in Apple Immersive und in ausgewählten internationalen Märkten, in denen die Vision Pro verfügbar ist, zu sehen sein.

Apple schreibt

Apple Immersive versetzt Apple Vision Pro Nutzer mitten ins Geschehen von Live-Events und Geschichten. Spectrum Front Row in Apple Immersive wird für die Vision Pro mit einer Übertragungsrate von bis zu 150 Mbit/s und sieben einzigartigen Blickwinkeln produziert: vom Tisch des Punktrichters, vom Bereich unter jedem Korb, aus der Vogelperspektive der Arena, vom Spielertunnel, von der Übertragungskabine und von einer beweglichen Perspektive am Spielfeldrand bei Interviews und Kommentaren. Im TV-Team sind unter anderen der Emmy-preisgekrönte Spielkommentator Mark Rogondino und als Analyst der dreimalige NBA-Champion und ehemalige Lakers-Stürmer Danny Green.

Weiter heißt es