Withings nutzt die diesjährige Consumer Electronics Show in Las Vegas, um mit der Body Scan 2 eine neue Körperanalysewaage anzukündigen. Die Longevity-Station für zu Hause, so wie der Hersteller sein Produkt auch nennt, misst in nur 90 Sekunden über 60 klinisch relevante Biomarker.

Withings kündigt Body Scan 2 an

Knapp drei Jahre ist es mittlerweile her, dass wir Withings Body Scan getestet haben. Der Hersteller hat die Zwischenzeit genutzt, um die zweite Generation seiner Körperanalysewaage zu entwickeln. Body Scan 2 misst in nur 90 Sekunden über 60 klinisch relevante Biomarker: darunter Herzleistung, Arterienelastizität, Blutzuckerregulation, Zellgesundheit und Stoffwechseleffizienz. So macht Body Scan 2 die schleichenden Folgen unseres heutigen Lebensstils sichtbar, lange bevor spürbare Symptome darauf hinweisen.

Mit an Bord sind auch Biomarker, die erstmals in einer Waage für den Heimgebrauch verfügbar sind:

Benachrichtigungen, wenn das Risiko einer Bluthochdruckerkrankung besteht

Eine vollständige Beurteilung der Herzpumpfunktion mittels Impedanzkardiographie (ICG)

Eine eingehende Bewertung der Zellgesundheit, der Stoffwechseleffizienz und der Blutzuckerregulation mittels ultra-hochfrequenter Bioimpedanzspektroskopie (BIS)

Body Scan 2 wurde laut Hersteller entwickelt, um die schleichenden Folgen unseres heutigen Lebensstils frühzeitig sichtbar zu machen: Faktoren wie Bewegungsmangel, chronischer Stress, Schlafstörungen und eine unausgewogene Ernährung bringen unseren Körper aus dem Gleichgewicht, ohne dass wir es merken. Bleiben diese Veränderungen unentdeckt, können sie still und leise zu chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz führen.

Der ausziehbare Griff enthält einen hellen, hochauflösenden LCD-Farbbildschirm, der die Messergebnisse sofort während des Wiegens anzeigt. Über zwei integrierte Tasten können Nutzer:innen personalisierte Fragen zu ihrem Lebensstil beantworten und erhalten direkt praktische Tipps für ein längeres und gesünderes Leben.

Für langfristigen Komfort verfügt Body Scan 2 über einen wiederaufladbaren Akku mit einer Lebensdauer von bis zu 15 Monaten.

Preis & Verfügbarkeit

Body Scan 2 wird voraussichtlich ab dem zweiten Quartal 2026 zu einem Preis von 499,95 Euro im Handel erhältlich sein, sobald die CE-Zulassung für die entsprechenden Messwerte vorliegt.