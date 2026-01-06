Auch die diesjährige Consumer Electronics Show in Las Vegas bringt wieder zahlreiche Produktneuheiten hervor. Auch Anker mischt mit seinem Tochterunternehmen Soundcore mit und präsentiert den 4K-Laser-Beamer „soundcore Nebula X1 Pro“.

soundcore Nebula X1 Pro

Kinofeeling für zuhause: Mit dem soundcore Nebula X1 Pro (ab 10. Februar für 4.999 Euro auf der soundcore-Webseite und bei Amazon) bringt der Hersteller seinen bislang leistungsstärksten Beamer nach Deutschland. Die 4K Triple-Laser-Technologie liefert 3.500 ANSI‑Lumen für gestochen scharfe, kontrastreiche Bilder auf bis zu 300 Zoll.

Trotz 32,8 Kilogramm Gewicht bleibt der Beamer dank ausfahrbarem Griff und Rollen mobil einsetzbar – drinnen wie draußen. Automatische Fokus-, Keystone- und Bildgrößeneinstellungen machen die Einrichtung einfach. Das integrierte 7.1.4-Soundsystem mit Dolby Atmos® sorgt für beeindruckenden Raumklang, während FlexWave-Soundkalibrierung den Ton intelligent an die Raumakustik anpasst. Google TV und Streaming-Dienste wie Netflix machen den X1 Pro zum zentralen Entertainment-Hub.

Vorbesteller, die bis zum 10. Februar zuschlagen, sparen 500 Euro und erhalten die Anker SOLIX C1000 Power Station kostenlos dazu – für maximalen mobilen Kino-Spaß.