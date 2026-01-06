Es gibt Neuigkeiten aus dem Hause Anker bzw. Soundcore. Passend zur CES präsentiert der Hersteller mit soundcore AeroFit 2 Pro und Liberty Buds zwei neue Kopfhörer.

soundcore AeroFit 2 Pro

Mit den soundcore AeroFit 2 Pro (ab 20. Januar für 179,99 Euro über die soundcore-Webseite, bei Amazon und im Handel) bringt der führende Anbieter von Open-Ear-Kopfhörern ein echtes Novum nach Deutschland. Die weltweit ersten Dual Form-Earbuds kombinieren Open-Ear-Design mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC).

Die anpassbaren Ohrbügel in fünf Stufen ermöglichen einen einfachen Wechsel zwischen offener Wahrnehmung und fokussiertem Klang. Der adaptive ANC-Algorithmus analysiert 380.000 Mal pro Sekunde die Umgebung und sorgt bei Bedarf für präzise Ruhe, ohne den Gehörgang zu verdecken. Dank 11,8 mm Treibern liefern die AeroFit 2 Pro einen klaren, ausgewogenen Sound mit sattem Bass – ideal für unterwegs, Büro oder Sport.

Ebenfalls Neu: soundcore Liberty Buds

Klein, komfortabel, klangstark: Die soundcore Liberty Buds (bereits erhältlich für 79,99 Euro) führen bei soundcore ein neues ergonomisches Semi-In-Ear-Design ein.

Die adaptive ANC 3.0 und vier Mikrofone analysieren alle 0,3 Sekunden die Umgebung und wählen automatisch den passenden Modus. Kraftvoller Bass, klare Höhen und die AI-Übersetzung in über 100 Sprachen via soundcore-App machen die Buds zu vielseitigen Alltagsbegleitern und Kommunikationsassistenten.