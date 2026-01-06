Anker kündigt zur Consumer Electronics Show 2026 [CES 2026] eine Vielzahl neuer Produkte an. Mit dabei sind auch Sicherheitsprodukte und Überwachungskameras. Neu sind die eufy Video Doorbell S4 sowie die eufyCam C38.

eufy Video Doorbell S4

Vier Jahre nach eufy Video Doorbell Duo legt der Hersteller jetzt nach und schickt mit der eufy Video Doorbell S4 ein weiterentwickeltes Modell ins Rennen. Die neue Video-Türklingel soll ab dem 1. Quartal für 279,99 Euro über die eufy-Webseite, bei Amazon sowie im Handel erhältlich sein und kombiniert moderne Technik mit einem schlanken, zeitgemäßen Design.

Im Fokus steht ein 360-Grad-Sichtfeld mit jeweils 180 Grad horizontalem und vertikalem Blickwinkel, das sowohl abgestellte Pakete als auch Besucher zuverlässig erfasst – egal ob erwünscht oder nicht. Herzstück ist das neue KI-Tracking 2.0, das Personen automatisch heranzoomt, Gesichter präzise erkennt und Bewegungen intelligent nachverfolgt. Relevante Aktivitäten werden dabei in Echtzeit erkannt, verfolgt und klar in Szene gesetzt.

Für die Bildqualität setzt eufy auf eine 3K-Kamera, die auch bei Dunkelheit überzeugende Ergebnisse liefern soll. Möglich macht dies eine Kombination aus moderner Sensorik mit Dual-PIR, Radar und KI-gestützten Algorithmen, die selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen für scharfe und detailreiche Aufnahmen sorgt.

Dank Zwei-Wege-Kommunikation könnt ihr – wenn ihr unterwegs seid – mit der Person vor eurer Haustür kommunizieren. Die eufy Video Doorbell S4 könnt ihr mit dem integrierten Akku, über einen Klingeldraht sowie über das optional erhebliche Solarpanel betreiben.

eufyCam C38

Die eufyCam C38 ist der große Bruder der bereits vorgestellten C35. Sie verfügt über ein 360-Grad-KI-Tracking und NutzerInnen profitieren durch die PureColor‑Vision auch bei wenig Licht von einer natürlichen Bilddarstellung in Full-HD-Auflösung. Scheint die Sonne, bringt das im Lieferumfang enthaltene Solarpanel eine durchgehende Energieversorgung.

Die Kamera wird in Kombination mit der eufy HomeBase Mini ausgeliefert, die eine lokale Speicherung der Aufnahmen ohne zusätzliche Abokosten ermöglicht. Erhältlich ist das System in drei Farbvarianten, darunter auch ein auffälliges Grün, das sich bewusst von klassischen Sicherheitskamera-Designs absetzt und sich Gerade in harmonisch ins Wohnumfeld einfügt.

Die eufyCam C38 ist im 1. Quartal 2026 für 129 Euro auf der eufy Webseite, bei Amazon und im Handel erhältlich.