Zahlreiche Unternehmen nutzen den Jahresanfang und die jährliche Consumer Electronics Show an, um ihre Produktneuheiten einem breiten Publikum zu zeigen. Neben neuen Saugrobotern, Sicherheitskameras und Kopfhörern kündigt Anker zur CES die Anker Nano Docking Station an. Diese bietet maximale Konnektivität im Taschenformat.

Anker Nano Docking Station

Maximale Flexibilität auf kleinem Raum: Auf der CES 2026 darf Anker natürlich nicht fehlen. Mit der Anker Nano Docking Station 13-in-1 (ab sofort für 139,99 Euro auf der Anker-Webseite und bei Amazon) bringt der Hersteller für mobiles Laden viel Leistung in kompakter Form.

Die modulare Docking-Lösung richtet sich an alle, die Flexibilität, Performance und Stil im Arbeitsalltag kombinieren möchten. Das 2-in-1-Konzept vereint eine leistungsstarke Basisstation für den Schreibtisch mit einem herausnehmbaren 6-in-1-Hub, ideal für den schnellen Wechsel zwischen stationärem Setup und mobilem Einsatz.

Im Dock-Modus stehen Triple-Display-Support (bis 4K), 100 W Ladeleistung, 10 Gbps Datenübertragung und zahlreiche Anschlüsse wie HDMI, DisplayPort, Ethernet, Audio, USB-C, USB-A und SD-Kartenleser bereit.