Anker bzw. das Anker Tochterunternehmen Eufy nutzt die diesjährige Consumer Electronics Show in Las Vegas um neue Saugroboter anzukündigen. Im Fokus stehen der eufy S2 Saugroboter und eufy Omni C28.

eufy S2 Saugroboter

Mit dem eufy S2 verspricht Anker eine smarte Haushaltsreinigung auf einem neuen Niveau. Der Reinigungsroboter ist ab dem 27. Januar für 1.499 Euro über die eufy-Webseite und bei Amazon erhältlich. Dabei setzt der Hersteller auf mehrerer technische Neuerungen.

Herzstück ist die HydroJet 2.0 Technologie, bei der sich der längliche, kontinuierlich rotierende Mopp mit bis zu 360 Umdrehungen pro Minute selbst reinigt. Für hygienische Ergebnisse kommt zudem elektrolysiertes Wasser aus der Station zum Einsatz, das eine Keimreduktion von bis zu 99,9 Prozent ermöglichen soll. Ergänzt wird das System durch AeroTurbo 2.0, das mit konstanten 100 AirWatt und einer Saugleistung von bis zu 30.000 Pascal für gründlich gereinigte, besenreine Böden sorgt.

Mit 15 Newton Anpressdruck sorgt der eufy S2 auch bei hartnäckigem Schmutz für gründliche Reinigungsergebnisse. Unterstützt wird dies von der CleanMind KI mit 3D-Semantik-Kartierung, einem ausfahrbaren Seitenarm und der Carpet Master Technologie, dank der der Roboter Teppiche bis zu 53 Millimeter Höhe zuverlässig überwindet.

Ein besonderes Highlight ist die integrierte Duftfunktion: Als weltweit erster Roboter seiner Art versprüht der eufy S2 wechselbare Raumdüfte wie Zitrus-Basilikum, Bambus-Salbei oder Bergamotte-Litschi. Wartungsarme Filtersowie große Frisch- und Abwassertanks halten den Aufwand gering, während der S2 die Reinigung weitgehend vollautomatisch übernimmt.

Wer bis zum 26. Januar über die eufy-Webseite vorbestellt, spart 300 Euro und erhält ein Zubehör- und Duftpaket dazu.

eufy Omni C28

Auch in der Mittelklasse legt eufy nach: Der Omni C28 ist ab 27. Januar für 599 Euro erhältlich und richtet sich an Haushalte mit hohem Reinigungsanspruch bei begrenztem Budget.

Der Roboter übernimmt Funktionen aus der Premiumklasse, darunter das HydroJet-System, automatische Staubentleerung und Trocknen der Wischmodule. Mit 15.000 Pascal Saugleistung und DuoSpiral-Bürsten entfernt er zuverlässig Schmutz und Tierhaare – ganz ohne lästiges Verheddern.