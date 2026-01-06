Apple testet am heutigen Abend neue Hintergrund-Sicherheitsupdates für iOS 26.3, iPadOS 26.3 und macOS Tahoe 26.3. Die Funktion wurde bereits im vergangenen Jahr mit den jeweiligen Updates auf Version 26.1 eingeführt.

Apple testet Hintergrund-Sicherheitsupdates in iOS 26.3 und macOS 26.3

Entwickler sowie Teilnehmer des Apple-Beta-Programms, die iOS 26.3, iPadOS 26.3 oder macOS Tahoe 26.3 verwenden, können ab sofort ein neues Update zur Verbesserung der Hintergrundsicherheit zu Testzwecken installieren. Konkret stehen die Background Security Improvements für iOS 26.3 (a), iPadOS 26.3 (a) sowie macOS 26.3 (a) bereit.

Die Funktion „Im Hintergrund ausgeführte Sicherheitsverbesserungen“ ermöglicht kleinere Sicherheitsupdates für Komponenten wie den Safari-Browser, den WebKit-Framework-Stack sowie weitere Systembibliotheken. Diese profitieren von kontinuierlichen, kleineren Sicherheitspatches, die unabhängig von regulären Softwareupdates ausgeliefert werden.

Die entsprechende Option findet ihr unter Einstellungen → Datenschutz & Sicherheit. Wechselt dort zu „Im Hintergrund ausgeführte Sicherheitsverbesserungen“ und stellt sicher, dass die Option „Automatisch installieren“ aktiviert ist. Ist diese Einstellung deaktiviert, erhält euer Gerät die Verbesserungen erst mit einem nachfolgenden regulären Softwareupdate.