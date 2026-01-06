Das chinesische Neujahr steht vor der Tür und Apple nutzt die Gelegenheit für eine besondere Produktvariante. Ab sofort können Kunden in China, Hongkong, Taiwan, Malaysia und Singapur die AirPods Pro 3 in einer limitierten „Year of the Horse Special Edition“ erwerben.

Ein exklusives Pferde-Emoji

Die Sonderedition unterscheidet sich durch eine individuelle Gravur von der Standardversion. Apple hat dafür ein spezielles Pferde-Emoji entworfen, das ausschließlich auf diesem Modell zu finden ist und nirgendwo sonst verwendet wird. Das chinesische Neujahrsfest beginnt in diesem Jahr am 17. Februar 2026 und läutet das Jahr des Pferdes ein.

Angebot Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung,... DIE WELTBESTE AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG BEI IN‑EAR KOPFHÖRERN – Reduziert bis zu 2x mehr...

BAHNBRECHENDE AUDIO PERFORMANCE – Erlebe fantastischen, dreidimensionalen Sound mit den AirPods...

Tradition mit System

Apple pflegt diese Tradition seit mehreren Jahren und bringt regelmäßig limitierte AirPods-Editionen auf den Markt. In der Vergangenheit gab es bereits Sondermodelle zum Jahr des Drachen, des Ochsen, des Tigers, des Hasen und der Schlange. Die Gravur ist dabei stets das einzige Unterscheidungsmerkmal, während Technik und Preis identisch zur regulären Version bleiben.

Verfügbarkeit und Zubehör

Die limitierten AirPods Pro 3 sind in China, Hongkong, Taiwan, Malaysia und Singapur erhältlich, solange der Vorrat reicht. Bestellungen, die heute aufgegeben werden, sollen ab dem 8. Januar verschickt werden. Neben den AirPods Pro 3 bietet Apple auch thematisch passendes Zubehör an. Das Sortiment umfasst iPhone-Hüllen, Powerbanks, AirTag-Hüllen und Reiseladegeräte in einem weiteren Jahr-des-Pferdes-Design.