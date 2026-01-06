Aqara nimmt die diesjährige Consumer Electronics Show zum Anlass, um neue Produkte im Bereich intelligente Raumtechnologie („Spatial Intelligence“) anzukündigen. Zu den Neuerungen gehören das neue Thermostat Hub W200, Aqaras erster Matter-fähige Camera Hub G350, der Spatial Multi-Sensor FP400 und der Multi-State Sensor P100 sowie das Smart Lock U400.

Spatial Intelligence Centers

Mit dem Thermostat Hub W200 und dem Camera Hub G350 positioniert Aqara zwei neue Zentralen für sein Spatial-Intelligence-Ökosystem. Als leistungsfähige Matter-Controller mit Dualband-WLAN, Thread und Zigbee übernehmen sie die Vernetzung und Steuerung nicht nur von Aqara-Produkten, sondern auch zahlreicher Matter-fähiger Geräte anderer Hersteller. Das Ziel: eine zentrale, herstellerübergreifende Smart-Home-Steuerung.

Der Thermostat Hub W200 kombiniert Komfort mit Energieeffizienz. Funktionen wie Adaptive Temperature und Clean Energy Guidance, bekannt aus iOS 26, passen die Raumtemperatur automatisch an das Nutzungsverhalten und den aktuellen Aufenthaltsstatus in Apple Home an. So wird die Heizung oder Kühlung vorausschauend geregelt, wenn Nutzer auf dem Heimweg sind, oder bei längerer Abwesenheit gedrosselt. Gleichzeitig nutzt das System Zeiträume, in denen Strom günstiger oder klimafreundlicher ist – ohne spürbare Komforteinbußen. Darüber hinaus fungiert der W200 als zentrales Sicherheits-Panel: In Verbindung mit Aqara-Türklingeln und -Türschlössern lassen sich Besucher über den integrierten 4-Zoll-Touchscreen überprüfen und Türen direkt entriegeln.

Der Camera Hub G350 ist Aqaras erste Matter-zertifizierte Kamera und unterstützt die aktuellen Spezifikationen von Matter 1.5. Sie ermöglicht eine reibungslose Integration in Dritt-Ökosysteme wie Homey oder SmartThings und verspricht latenzarmes Streaming sowie eine einheitliche Steuerung. Die schwenk- und neigbare Indoor-Kamera setzt auf ein Dual-Lens-System mit 4K-Weitwinkel- und 2,5K-Teleobjektiv, das einen bis zu 9-fachen Hybridzoom erlaubt. Ergänzt wird das Setup durch KI-gestütztes Auto-Tracking sowie lokale Ereignis- und Geräuscherkennung, sodass Personen, Haustiere und relevante Vorgänge zuverlässig im Blick bleiben.

Geräte zur räumlichen Wahrnehmung und Ortung

Der Spatial Multi-Sensor FP400 setzt auf mmWave-Radar in Kombination mit KI-Algorithmen und liefert eine präzise, mehrpersonenfähige Spatial-Intelligence-Erfassung. Er erkennt Position und Körperhaltung von Personen in Echtzeit – egal ob stehend, sitzend oder liegend. Dank Thread- und Zigbee-Unterstützung bietet der Sensor zusätzliche Funktionen wie Sturzerkennung bei seitlicher Montage, Live-Personenzählung sowie Aufenthaltsanalysen zur Verweildauer und Gehstrecke. Damit eignet sich der FP400 sowohl für den privaten Einsatz als auch für gewerbliche Umgebungen, etwa im Healthcare-Bereich.

Der Multi-State Sensor P100 punktet mit einer 9-Achsen-Sensorik und KI-gestütztem Motion Tracking. Er erkennt zuverlässig Bewegungen, Vibrationen, Neigungen, Klopf- und Tippimpulse sowie Stürze. Als Matter-fähiger Dualprotokoll-Sensor überwacht er klassische Szenarien wie das Öffnen und Schließen von Türen und Fenstern, kann darüber hinaus aber auch Objektbewegungen und Erschütterungen registrieren. So lassen sich Sicherheits- und Automationsszenarien realisieren – von der Glasbrucherkennung bis hin zum Schutz wertvoller Gegenstände.

Intelligentes Steuergerät

Mit dem Smart Lock U400 ergänzt Aqara sein Spatial-Intelligence-Ökosystem um ein modernes Deadbolt-Türschloss. Dank UWB-Technologie ermöglicht es einen besonders sicheren, schlüssellosen Zugang per Home Key in der Apple Wallet auf iPhone und Apple Watch. Das Schloss lässt sich freihändig entsperren und öffnet sich automatisch, sobald sich Nutzer bis auf etwa zwei Meter der Tür nähern – für ein spürbar komfortableres Ankommen zuhause.

Darüber hinaus ist das U400 Matter-zertifiziert und Aliro-ready, wodurch eine herstellerübergreifende und zukunftssichere Nutzung gewährleistet wird. Neben Apple Home Key unterstützt das System damit auch digitale Schlüssel der nächsten Generation, etwa über Samsung Wallet, und fügt sich nahtlos in moderne Smart-Home-Umgebungen ein.