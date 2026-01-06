Auf der CES 2026 war kurzzeitig eine Display-Technologie zu sehen, die auch im kommenden faltbaren iPhone zum Einsatz kommen dürfte. So präsentierte Samsung Display die nächste Generation seines faltbaren OLED-Panels. SamMobile konnte das Display noch begutachten, bevor der Teststand überraschend abgebaut wurde. Laut der Redaktion zeigt das neue Panel „überhaupt keine Falte mehr“.

Der Knick verschwindet

Das aktuelle Display des Galaxy Z Fold 7 macht bereits einen guten Job dabei, die sichtbare Falte zu reduzieren. Allerdings bleibt sie bei bestimmten Blickwinkeln weiterhin erkennbar. Das neue Panel für das Z Fold 8 soll hingegen „nahtlosen Text über die gesamte Faltlinie“ ermöglichen, egal aus welcher Perspektive man schaut. Für Apple sind das erfreuliche Nachrichten, schließlich ist Samsung der wichtigste OLED-Lieferant des Unternehmens.

Supply-Chain-Analyst Ming-Chi Kuo berichtete bereits im Juli, dass Samsungs Galaxy Z Fold 8 dieselbe laserperforierte Metallplatte verwenden wird wie das faltbare iPhone. Diese Komponente stammt vom südkoreanischen Unternehmen Fine M-Tec und ist für die Verteilung der beim Biegen entstehenden Spannung verantwortlich. Genau das ermöglicht den faltenfreien Bildschirm.

Apple kocht sein eigenes Süppchen

Trotz der gemeinsamen Kernkomponente dürften sich die Displays am Ende unterscheiden. Die Panelstruktur, die Laminierungsmethode und der Materialprozess wurden laut Berichten von Apple selbst entwickelt. Auch bei den Abmessungen geht Apple einen eigenen Weg. Während das Galaxy Z Fold 7 geschlossen 6,5 Zoll und geöffnet 8 Zoll misst, soll das iPhone Fold mit 5,3 bis 5,5 Zoll geschlossen und 7,5 bis 7,8 Zoll geöffnet kompakter ausfallen. Das ergibt im aufgeklappten Zustand ein Seitenverhältnis von 4:3, also weniger gestreckt als Samsungs Design.

Warum Samsung den Teststand so früh wieder abbaute, bleibt unklar. Das Galaxy Z Fold 8 wird voraussichtlich im Sommer erscheinen, während das faltbare iPhone später im Jahr in die Massenproduktion gehen und vermutlich Mitte September auf den Markt kommen wird.