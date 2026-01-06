Die finale Freigabe von iPadOS 26.2 und macOS 26.2 liegt zwar bereits ein paar Tage zurück und erfolgte schon im vergangenen Jahr, allerdings wird erst jetzt eine Verbesserung für viele Macs und iPads bekannt. Apple hat bei zahlreichen Geräten mit Wi-Fi 6E die WLAN-Geschwindigkeit erhöht.

iPadOS 26.2 und macOS 26.2 verbessern die WLAN-Geschwindigkeit für viele iPads und Macs

Mit der Veröffentlichung von iPadOS 26.2 und macOS 26.2 hat Apple die WLAN-Leistung für viele Macs und iPads, die Wi-Fi 6E unterstützen, optimiert. Dies geht aus den aktualisierten Wi-Fi-Konnektivitätsspezifikationen hervor, die Apple im Plattform Deployment Guide veröffentlicht hat.

An welchen Stellschrauben hat Apple konkret gedreht?

Die iPad-Pro-Modelle mit M4-Chip, die iPad-Air-Modelle mit M3-Chip, das iPad mini mit A17 Pro, die MacBook-Pro-Modelle mit M2- bis M5-Chip, die MacBook-Air-Modelle mit M2- bis M4-Chip sowie weitere Macs und iPads mit Wi-Fi 6E unterstützen nun eine maximale Kanalbandbreite von 160 MHz bei der Verbindung mit 5-GHz-WLAN-Netzwerken. Dies entspricht der gleichen theoretischen maximalen Durchsatzrate wie bei 6-GHz-Netzwerken. Zuvor waren diese Geräte auf 80 MHz beschränkt.

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass kompatible iPads und Macs schnellere Downloads, Uploads und ein flüssigeres Streaming ermöglichen. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass nicht nur das jeweilige iPad oder der Mac diese Funktion unterstützen muss, sondern auch der eingesetzte Wi-Fi-Router. Mit dem Upgrade erreichen Wi-Fi-6E-Geräte, die mit einem 5-GHz-Netzwerk verbunden sind, nahezu die maximale Durchsatzgeschwindigkeit von 6 GHz – ohne dass eine Verbindung zu einem 6-GHz-Netzwerk erforderlich ist.