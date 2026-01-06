Die nächste Generation von Apples Einsteiger-iPhone nimmt weiter Gestalt an. Nach aktuellen Berichten aus der chinesischen Zulieferkette soll das iPhone 17e gleich mehrere Neuerungen erhalten, die das Gerät deutlich näher an seine teureren Geschwister heranrücken würden.

Abschied von der Notch

Das aktuelle iPhone 16e setzt noch auf die klassische Notch am oberen Bildschirmrand, wie sie bereits beim iPhone 13 und iPhone 14 zum Einsatz kam. Laut dem Weibo-Account „Smart Pikachu“, der in der Vergangenheit zuverlässige Informationen zu Android-Hardware geliefert hat, soll sich das beim Nachfolger ändern. Das iPhone 17e würde demnach die pillenförmige Dynamic Island erhalten, also den interaktiven Bereich, der laufende Aktivitäten anzeigt und Kamera sowie Sensoren elegant integriert.

A19-Chip

Beim Prozessor plant Apple offenbar einen interessanten Kompromiss. Das iPhone 17e soll mit einem A19‑Chip ausgestattet werden, der allerdings mit reduzierter Taktrate arbeitet. Die Leistung würde damit ungefähr auf dem Niveau des A17 Pro liegen. Das aktuelle iPhone 16e nutzt einen A18‑Chip mit vier statt fünf GPU-Kernen.

Was sich nicht ändern dürfte

Nicht alles wird neu beim iPhone 17e. Das 6,1 Zoll große OLED-Display soll weiterhin mit 60 Hz Bildwiederholrate arbeiten. Ob die Dynamic Island tatsächlich kommt, bleibt trotz des Leaks abzuwarten. Ein anderes Gerücht besagt, dass Apple lediglich die Displayränder verschmälern wird, aber beim bewährten Panel des iPhone 14 bleibt. In diesem Fall würde uns die Notch noch ein Jahr erhalten bleiben.

Weitere Neuerungen

Eine willkommene Ergänzung wäre die Unterstützung für MagSafe. Das iPhone 17e soll den magnetischen Ring erhalten, der das kabellose Laden mit MagSafe-Zubehör ermöglicht. Beim aktuellen Modell fehlt diese Funktion. Um die Kosten im Rahmen zu halten, könnte Apple beim Modem auf den älteren C1 oder C1X setzen und auf den neuen N1-Wireless-Chip verzichten.

Marktstart im Frühjahr

Die Massenproduktion soll noch im Januar beginnen. Ein Marktstart im Frühjahr erscheint realistisch, etwa ein Jahr nach dem Debüt des iPhone 16e im Februar. Am Einstiegspreis von 599 Dollar (bei uns 699 Euro) wird sich voraussichtlich nichts ändern.

Wie verlässlich diese Informationen sind, muss sich allerdings noch zeigen. Der Leaker hat zwar bei Android-Hardware eine gute Trefferquote, seine Treffsicherheit bei Apple-Gerüchten muss sich jedoch noch beweisen.