Apples lang erwartete KI-Überarbeitung von Siri steht offenbar kurz vor der Veröffentlichung. Nach mehreren Verzögerungen soll Siri bald ein umfassendes Upgrade erhalten, das den Assistenten endlich auf Augenhöhe mit der Konkurrenz bringen könnte.

iOS 26.4 als wahrscheinlicher Starttermin

Bloomberg berichtet seit Längerem, dass iOS 26.4 das Update sein wird, mit dem Apple die neue Siri-Version ausrollt. Diese Einschätzung wurde bereits durch Code-Funde in iOS 26 gestützt. Aktuell befindet sich iOS 26.3 noch in der Betaphase, doch ein Blick auf Apples bisherige Veröffentlichungshistorie erlaubt eine Prognose für den Erscheinungstermin.

Die letzten x.4-Updates erschienen jeweils im März. iOS 18.4 kam am 31. März, iOS 17.4 bereits am 5. März und iOS 16.4 am 27. März. Ausgehend von diesem Muster ist auch für iOS 26.4 ein März-Release zu erwarten, vermutlich gegen Ende des Monats.

Ein wichtiger Indikator wird der Start der ersten Beta sein. Bei iOS 18.4 und iOS 16.4 erschien die erste Beta jeweils Mitte Februar, während iOS 17.4 bereits Ende Januar in die Testphase ging. Sollte Apple die erste Beta von iOS 26.4 schon im Januar veröffentlichen, wäre ein früher März-Release denkbar. Verzögert sich der Beta-Start bis Mitte Februar, wird es wohl eher Ende März.

Das kann die neue Siri

Wie 9to5Mac weiter ausführt, erhält Siri in iOS 26.4 eine grundlegende Neuausrichtung. Die jahrelang genutzte Architektur wird durch ein LLM-basiertes System ersetzt. Dank der tiefgreifenden technischen Änderungen könnte Siri einen großen Sprung machen.

Die neue LLM-gestützte Siri soll Nutzer ähnlich intelligent unterstützen können wie Chatbots vom Kaliber eines ChatGPT oder Gemini. Zudem werden mehrere Funktionen nachgereicht, die ursprünglich bereits für iOS 18 angekündigt waren. Dazu gehören ein persönliches Kontextwissen sowie die Fähigkeit, Bildschirminhalte zu erkennen und darauf zu reagieren.

Die neue Architektur soll all diese Funktionen und mehr ermöglichen. Angesichts der langen Wartezeit seit der ersten Ankündigung sind die Erwartungen entsprechend hoch. Die zusätzliche Entwicklungszeit sollte Apple allerdings ermöglicht haben, eine Siri abzuliefern, die diesen Erwartungen auch gerecht wird.