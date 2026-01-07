Aiper hat zur CES 2026 nicht nur neue Poolroboter angekündigt, sondern mit dem Aiper IrriSense 2 auch die zweite Generation seines smarten Bewässerungssystem präsentiert.

Aiper kündigt IrriSense 2 an

Aiper schreibt

Das weltweit erste, smarte 4-in-1-Bewässerungssystem für mehrere Zonen – definiert die Rasenpflege neu, indem es einen Controller, Sprinkler, ein elektrisches Ventil und einen Nährstoffspender in einem kompakten System vereint. Das Gerät ermöglicht präzise, individuell definierbare Bewässerungszonen und deckt mit nur einer Einheit den gesamten Garten ab – für eine bedarfsgerechte Versorgung jeder Pflanze. Die Weather-Sense Response-Technologie passt die Bewässerung automatisch an die Umgebungsbedingungen an und spart so bis zu 40 Prozent Wasser, während der Rasen gesund und grün bleibt. IrriSense 2 ist TÜV-zertifiziert für stabilen Wasserdruck und verfügt über die EvenRain-Technologie für eine gleichmäßige Abdeckung von bis zu 445 Quadratmetern und unterstützt auf natürliche Weise die Pflanzengesundheit.

Aiper IrriSense 2 wird ab März 2025 zum Preis von 499 Euro erhältlich sein.

Kostenloses Upgrade-Programm

Vor der offiziellen Markteinführung bietet Aiper allen bestehenden IrriSense-Nutzern ein kostenloses Upgrade-Programm an. Damit möchte Aiper einerseits seinen Dank ausdrücken und zugleich sicherstellen, dass alle frühen Unterstützer von IrriSense weiterhin die beste Leistung erhalten.

Produktverbesserungen im Vergleich zur ersten Generation:

Eine insgesamt stabilere Leistung

Drei Präzisionskartierungsprogramme: Flächenbewässerung, Linienbewässerung und Punktbewässerung

Unterstützung für bis zu 10 unabhängige Bewässerungszonen

Einstellbare Schwellenwerte für die Reaktionen auf Wetterdaten

Um IrriSense zugänglicher zu machen, wird Aiper den Verkaufspreis auf 499 Euro senken. Zusätzlich zum kostenlosen Upgrade erhalten IrriSense-Nutzer in Europa zudem: