Aiper – führender Anbieter für intelligente Roboter-Poolreiniger – hat zur Consumer Electronics Shows neue Produkte angekündigt. Angeführt werden die neuen Produkte von kognitiven KI gestützten Roboterlösungen für die Poolreinigung und mit einer Lösung, das intelligente Bewässerung und Wasserqualitätsmanagement umfasst. Highlights sind die Scuba V3 Serie und der EcoSurfer Senti.

Neue Scuba V3 Serie

Mit der Scuba-V3-Serie bringt Aiper seine kognitive KI-Technologie erstmals in eine neue Generation von Roboter-Poolreinigern. Die Modelle Scuba V3, V3 Pro und V3 Ultra versprechen ein besonders komfortables und nahezu wartungsfreies Reinigungserlebnis.

Herzstück der Serie ist der AI Navium-Modus in Kombination mit der AI Patrol Cleaning-Funktion. Das System analysiert eigenständig die individuellen Gegebenheiten des Pools – darunter Größe, Form, bisherige Reinigungszyklen sowie sogar aktuelle Wetterbedingungen – und passt Reinigungsroute, -intervalle und Saugleistung automatisch an.

Für Poolbesitzer bedeutet das vor allem eines: maximale Entlastung im Alltag. Die Scuba-V3-Modelle übernehmen die vollständige Poolreinigung selbstständig und sorgen mit minimalem Aufwand für dauerhaft sauberes und klares Wasser.

Scuba V3 – Der weltweit erste kognitive KI gestützte Poolreinigungsroboter: Der Scuba V3 wurde für die tägliche Poolpflege entwickelt und passt sich mithilfe des kognitiven KI-Navium-Modus von Aiper intelligent an die Größe und Form des Pools an. Die adaptive Navigation VisionPath und die horizontale Wasserlinienreinigung JetAssist sorgen für vollständige und gleichbleibende Reinigung. Er ist kompakt, schnell und präzise und für die mühelose tägliche Pflege konzipiert. (UVP: 1.099 Euro | Erhältlich ab März 2026)

Scuba V3 Pro – Der weltweit erste selbstoptimierende Roboter-Poolreiniger mit kognitiver KI: Der Scuba V3 Pro wurde für kristallklare Ergebnisse entwickelt und reinigt Böden, Wände und flache Bereiche mit dem JellyFloat Energy-Smart Lift Engine und der mehrschichtigen MicroMesh-Filterung. (UVP: wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben | verfügbar im Frühjahr 2026)

Scuba V3 Ultra – Der weltweit erste kognitive KI gestützte 6-in-1-Poolreinigungsroboter

Das Flaggschiff Scuba V3 Ultra bringt die Poolautomatisierung noch weiter voran. Mit der branchenweit ersten Dual-Kamera-KI-Patrol-Cleaning-VisionPath 2.0-Navigation, dem kognitiven KI-Navium-Modus und dem energiesparenden JellyFloat-Lift-Motor kartiert und reinigt er Boden, Wände, Wasserlinie und Oberfläche in einem Durchgang. Er reinigt schwer zugängliche Bereiche, bewältigt flache Zonen ab 20 cm Wassertiefe und bietet mit seiner Dual-Pumpen-Technologie eine kraftvolle Saugleistung von 32.200 Litern pro Stunde. Mit MicroMesh Ultra-Feinfilterung, Smart App Center-Integration und zertifiziertem Datenschutz ist er der beste Poolreiniger für freihändiges Reinigen. (UVP: 2.299 Euro | Erhältlich ab Frühjahr 2026)

EcoSurfer Senti: KI-gestützter proaktiver Poolskimmer von Aiper

Mit dem EcoSurfer Senti stellt Aiper den weltweit ersten KI-gestützten Pool-Skimmer mit integriertem Wasserqualitätsmanagement vor und hebt die Schwimmbadpflege auf ein neues Niveau. Der sogenannte Proactive Pool Skimmer kombiniert eine intelligente, KI-gesteuerte Oberflächenreinigung mit einer kontinuierlichen Überwachung der Wasserqualität.

Dank des Solarbetriebs arbeitet der EcoSurfer Senti besonders nachhaltig und ermöglicht eine proaktive Pflege des Poolwassers, noch bevor Verschmutzungen oder Qualitätsprobleme sichtbar werden. Ziel ist dauerhaft klares, sauberes und gesundes Schwimmbadwasser – bei minimalem manuellen Aufwand für die Poolbesitzer.

Als Flaggschiffprodukt seiner Klasse wurde der EcoSurfer Senti bereits ausgezeichnet und steht für modernste, umweltfreundliche Poolpflege. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.099 Euro, der Marktstart ist für das Frühjahr 2026 geplant.