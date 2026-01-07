Auf dem Fire TV Stick verbringen wir gefühlt mehr Zeit mit der Suche nach Inhalten als mit dem eigentlichen Schauen. Amazon sieht hier offensichtlich auch Nachholbedarf und rollt ab Februar eine komplett überarbeitete Benutzeroberfläche aus.

Weniger Suchen, mehr Schauen

„Die neue Benutzeroberfläche des Fire TV ist schneller und übersichtlicher“, verkündet Amazon im Vorfeld der CES. Das klingt erst mal nach einer netten Marketingfloskel, doch Amazon untermauert das Versprechen mit konkreten Zahlen. Durch Optimierungen im Code soll die Navigation bis zu 30 Prozent schneller werden. Ob sich das im Alltag tatsächlich so anfühlt, wird sich zeigen.

Optisch setzt die neue Oberfläche auf abgerundete Ecken und modernere Typografie. Streaming-Inhalte aus verschiedenen Abonnements werden künftig besser gebündelt dargestellt, was das ewige Hin- und Herspringen zwischen Apps reduzieren soll.

Endlich mehr Platz für Apps

Eine weitere Änderung dürfte besonders jene freuen, die mehr als eine Handvoll Streaming-Dienste nutzen. Statt bisher sechs lassen sich nun bis zu 20 Apps direkt auf dem Startbildschirm anpinnen. Außerdem spendiert Amazon dem System ein neues Shortcut-Panel, das bei längerem Drücken der Home-Taste erscheint. Von dort aus erreicht man direkt Smart-Home-Funktionen wie verbundene Kameras oder Audio-Einstellungen.

Filmszenen per Sprachbefehl finden

Besonders neugierig macht ein Feature der neuen Alexa+ Assistenz. Nutzer sollen künftig eine Filmszene beschreiben können, woraufhin der Player bei Prime Video automatisch zur passenden Stelle springt. Das funktioniert natürlich nur bei Prime-Inhalten und setzt voraus, dass Alexa+ irgendwann auch in Deutschland offiziell verfügbar wird. Wann das passiert, bleibt offen.

Die App wird erwachsen

Parallel zur TV-Oberfläche erhält auch die mobile Fire TV App ein Update. Sie verwandelt sich vom simplen Fernbedienungsersatz zu einem vollwertigen Companion. Inhalte durchsuchen, Watchlists verwalten und Filme direkt vom Smartphone auf den Fernseher schicken funktionieren damit deutlich komfortabler.

Der Rollout der neuen Oberfläche und Features beginnt im Februar in den USA auf neueren Fire TV Geräten. Weitere Länder und ältere Modelle sollen im Laufe des Frühjahrs folgen.