Erst kürzlich hatten wir über einen Leaker berichtet, der eine 200-Megapixel-Kamera für das iPhone in Aussicht stellte. Nun meldet sich der bekannte Leaker Digital Chat Station mit Informationen aus der Lieferkette zu Wort und liefert weitere Details zum aktuellen Entwicklungsstand.

Noch keine aktiven Prototypen in Sicht

Zwar werde in der Zulieferindustrie bereits über entsprechende Sensoren gesprochen, in den aktuellen iPhone-Prototypen sei von einer 200-Megapixel-Kamera jedoch nichts zu sehen, erklärt Digital Chat Station auf Weibo. Apple konzentriere sich derzeit weiterhin auf die Weiterentwicklung der bewährten 48-Megapixel-Systeme, heißt es weiterhin.

Die Sensoren mit der höheren Auflösung befinden sich laut dem Leaker lediglich in einer frühen Evaluierungsphase, in der Materialien und Komponenten auf ihre grundsätzliche Eignung geprüft werden. Von einer Integration in vollständige iPhone-Prototypen könne noch keine Rede sein. Das passt durchaus zum Zeitrahmen bis 2028, den der vorherige Leaker genannt hatte.

Samsung hat die 200-Megapixel-Marke bereits im Jahr 2023 mit dem Galaxy S23 Ultra geknackt und setzt die Technologie auch in den Nachfolgemodellen ein. Doch statt auf pure Megapixel-Zahlen zu setzen, arbeitet Apple an anderen Verbesserungen für die kommende iPhone-Generation.

In aktuellen iPhone Pro Prototypen werden derzeit eine 48-Megapixel-Hauptkamera mit variabler Blende sowie ein 48-Megapixel-Teleobjektiv mit längerer Brennweite und größerer Blendenöffnung getestet. Das Kamera-Upgrade soll noch in diesem Jahr mit den iPhone 18 Pro Modellen kommen. Damit macht Apple deutlich, dass das Unternehmen nicht primär auf Pixel-Jagd ist, sondern optische Flexibilität und bessere Leistung bei schwachem Licht höher gewichtet.

Interessant ist auch, dass Apple laut Digital Chat Station Interesse an „multispektraler Bildgebungstechnologie“ zeigt. Diese könnte theoretisch eine verbesserte Materialerkennung und Bildverarbeitung ermöglichen. Konkrete Tests haben allerdings noch nicht begonnen.