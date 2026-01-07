Signify hat eine neue Funktion für das Philips Hue Ökosystem vorgestellt. Mit Hue SpatialAware lernt das System erstmals, wo sich die einzelnen Lampen im Raum befinden, und passt die Beleuchtung entsprechend an. Außerdem wird der Apple Home Support auf weitere Hue Secure Produkte ausgeweitet.

So funktioniert die räumliche Erkennung

Bisher haben Lichtszenen in der Hue App alle Lampen gleich behandelt. Wählte man beispielsweise eine Sonnenuntergangsszene, leuchteten sämtliche Lichtpunkte in denselben warmen Tönen. Ob eine Lampe am Fenster steht oder an der gegenüberliegenden Wand, spielte keine Rolle.

Mit SpatialAware ändert sich das. Die Funktion nutzt die Kamera des Smartphones und aktuelle Augmented-Reality-Technologie, um den Raum zu scannen und die Position jeder einzelnen Lampe zu erfassen. Ein Algorithmus berechnet anschließend, welche Farbe und Helligkeit für welchen Lichtpunkt am sinnvollsten sind. Bei einer Sonnenuntergangsszene strahlen die Lampen auf einer Seite des Raums dann warme Gelbtöne aus, während die Deckenleuchten auf der gegenüberliegenden Seite in dunkleren Farben leuchten.

Einrichtung und Kompatibilität

Die Hue App führt schrittweise durch die Einrichtung. Nutzer scannen ihren Raum einmal ab, danach kennt das System die Positionen aller erkannten Lichtpunkte. Werden später weitere Lampen hinzugefügt, lässt sich der Scan wiederholen und das räumliche Modell aktualisieren.

Allerdings gibt es Einschränkungen. SpatialAware funktioniert ausschließlich mit der neuen Hue Bridge Pro und ist nicht für alle Lichtszenen verfügbar. Etwa die Hälfte der vorinstallierten Szenen unterstützt die Funktion, wobei der Fokus auf naturinspirierten Motiven wie „Nebel über dem See“, „Bergbrise“ oder „Sonnenuntergang Savanne“ liegt. Wer lieber beim klassischen Verhalten bleiben möchte, kann jederzeit zur alten Variante zurückwechseln.

Weitere Neuerungen im Hue Ökosystem

Neben SpatialAware hat Signify eine Reihe weiterer Updates angekündigt. Die kabelgebundene Hue Secure Kamera, die Videotürklingel und die Kontaktsensoren werden künftig mit Apple Home kompatibel sein. Nutzer können dann Live-Videos über den Bild-in-Bild-Modus ihres Apple TV streamen und Push-Benachrichtigungen direkt in der Home App empfangen.

Für Besitzer mehrerer Hue Bridges wird der Umstieg auf die Bridge Pro einfacher. Die Daten lassen sich nun von mehreren alten Bridges auf das neue Modell übertragen, auch nachträglich, solange die Kapazität ausreicht.

Der KI-Assistent von Philips Hue erhält ebenfalls ein Update. Er kann nun kontextbezogene Automatisierungen erstellen und versteht Anfragen wie „Wecke mich jeden Tag um 6.45 Uhr, außer mittwochs“. Die deutsche Sprachunterstützung folgt in Kürze. Außerdem werden Automatisierungen künftig direkt in den jeweiligen Räumen der App angezeigt, was die Übersicht verbessert.

Verfügbarkeit

SpatialAware erscheint im Frühjahr 2026, der erweiterte Apple Home Support folgt im ersten Quartal 2026. Die Multi-Bridge-Migration und die KI-basierten Automatisierungen sind bereits jetzt verfügbar.