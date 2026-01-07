Die Deutsche Telekom hat neue Schutzmaßnahmen für ihr Mobilfunknetz angekündigt. Mit Branded Calls möchte das Bonner Unternehmen Geschäftstreibenden helfen, sich deutlich von unseriösen Anrufen abheben zu können.

Telekom startet Branded Calls

Der Reflex, bei Anrufen von unbekannten Rufnummern zu sagen, „da gehe ich schon gar nicht mehr ran“, ist immer ausgeprägter. Dieser Nachteil wächst für Firmen jeder Größe, die ihre Kundinnen und Kunden dadurch immer schlechter erreichen.

Die Deutsche Telekom sorgt im Mobilfunknetz für mehr Transparenz bei eingehenden Anrufen. Mit den sogenannten Branded Calls wird ab sofort nicht mehr nur eine Rufnummer angezeigt, sondern zusätzlich der Name des anrufenden Unternehmens direkt im Display eingeblendet. Gleichzeitig wird der Absender verifiziert, was die Glaubwürdigkeit des Anrufs deutlich erhöht.

Bislang wurden weiterführende Informationen nur dann angezeigt, wenn die Nummer bereits im eigenen Adressbuch gespeichert war. Branded Calls gehen einen Schritt weiter und helfen Kundinnen und Kunden dabei, eingehende Anrufe besser einzuordnen. So lässt sich auf einen Blick erkennen, ob es sich beispielsweise um die eigene Kfz-Werkstatt, einen Händler mit Rückfragen zur Bestellung oder einen Vertragspartner handelt – und ob ein berechtigtes Interesse hinter dem Anruf bestehen könnte. Um Branded Calls perspektivisch netzübergreifend in ganz Deutschland verfügbar zu machen, kooperiert die Deutsche Telekom mit den etablierten Anruf-Identifizierungsdiensten First Orion und Hiya.

Ende letzten Jahres hatte die Telekom bereits Call Check eingeführt. Kunden der Telekom werden seit Mitte Dezember bereits millionenfach vor möglichen Betrugsversuchen gewarnt. Rechnerisch kann man sagen, dass schon 100 als potenziell unerwünschter Anruf registrierte Rufnummern dazu führen, dass Call Check mehr als 300.000-mal pro Tag vor möglichem Missbrauch warnt.