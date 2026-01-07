Nachdem WhatsApp kurz vor dem Jahreswechsel neue Sticker, Reaktionen Effekte und mehr für Silvester freigeschaltet hat, steht nun das das nächste Update des Messengers bereits. Diese Mal gibt es neue Funktionen für Gruppenchats.

WhatsApp-Gruppenchats: neue Mitgliedslabel, Text-Sticker und mehr

Viele Nutzer dürften bei WhatsApp in der ein oder anderen Gruppen vertreten sein. Auf der Arbeit, beim Sport, im Freundeskreis oder wo auch immer könnt ihr auf WhatsApp mit Gruppenchats mit mehreren Menschen gleichzeitig in Verbindung bleiben.

Zum Jahresstart führt WhatsApp neue Funktionen für Gruppenchats eingeführt, dazu zählen Mitgliedslabel, Text-Sticker und Erinnerungen für Ereignisse.

Mitgliedslabel: Wir alle übernehmen unterschiedliche Rollen – und manchmal möchte man das in einem Gruppenchat deutlicher machen. Jetzt könnt ihr euch in jeder Gruppe ein individuelles Label geben, das eure Rolle zeigt. So könnt ihr in einer Gruppe „Annas Papa“ und in einer anderen „Torwart“ sein.

Text-Sticker: Möchtet ihr eine Nachricht besonders hervorheben? Ihr könnt jetzt jedes Wort in einen Sticker verwandeln. Gebt dafür einfach einen Text in die Sticker-Suche ein. Neu erstellte Sticker könnt ihr auch direkt euren Sticker-Sets hinzufügen, ohne sie vorher in einem Chat senden zu müssen.

Erinnerungen für Ereignisse: Wenn ihr ein Ereignis in eurem Gruppenchat erstellt und sendet, könnt ihr jetzt eigene rechtzeitige Erinnerungen für die Eingeladenen festlegen. So denken alle daran, pünktlich zur Party zu kommen oder sich rechtzeitig in den Anruf einzuwählen – je nach Art des Ereignisses.