Nachdem Apple in der Vorweihnachtszeit seine Apple Arcade Abonnenten bereits mit verschiedenen neuen Spielen und Updates zu bestehenden Spielen versorgt hat, geht es im neuen Jahr direkt mit vier neuen Spieletiteln weiter: Cozy Caravan, Sago Mini Jinja’s Garden, True Skate+ und Potion Punch 2+.

Apple Arcade: 4 neue Spiele im Januar 2026

Zum Start ins neue Jahr hält Apple Arcade für seine Abonnenten vier neue Spiele bereit. Diese wurden im vergangenen Jahr bereits angeteasert und sind ab sofort verfügbar. Die Rede ist von Cozy Caravan, Sago Mini Jinja’s Garden, True Skate+ und Potion Punch 2+.

Cozy Caravan ist ein Einzelspieler-Abenteuer, in dem Handwerk, Handel und Erkundung in einer wunderschönen, gemütlichen Welt zusammenkommen. Man reist mit einem alter, zuverlässigen Wohnwagen durch malerische Landschaften und hilft dabei den Communitys. Während der Reise trifft man auf eine bunte Mischung von Charakteren, knüpft Verbindungen und verbreitet Freundlichkeit im ganzen Land.

Mit Sago Mini Jinja’s Garden von den preisgekrönten Entwicklern von Sago Mini könnt ihr außerdem ein brandneues 3D Open-World-Abenteuer voller Spaß und Überraschungen erleben. Und zwei weitere beliebte Favoriten aus dem App Store kommen ebenfalls zu Apple Arcade hinzu: der ultimative Skateboard-Simulator True Skate+ und Potion Punch 2+, das beliebte rasante Zeitmanagement-Spiel mit einem magischen Twist.