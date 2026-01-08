Apple und Chase haben bekannt gegeben, dass Chase (JP Morgan) der neue Aussteller der Apple Card sein wird. der Übergang wird voraussichtlich in etwa 24 Monaten erfolgen.

Apple Card: Chase wird Apples neuer Partner

Es zeichnete sich schon seit längerem ab, nun haben wir die offizielle Bestätigt. Apple hat bekannt gegeben, dass Chase Apples neuer Partner für die Apple Card sein wird. Apples Card? Noch nie gehört? Auch wenn Apple Chef Tim Cook vor geraumer Zeit bereits die Apple Kreditkarte für deutsche Nutzer in Aussicht gestellt hatte, ist diese nach wie vor nur in den USA erhältlich.

Apple Card-Nutzer können trotz Partnerwechsels weiterhin die Vorteile der Apple Card nutzen, darunter bis zu 3 Prozent unbegrenztes tägliches Cashback auf jeden Einkauf, benutzerfreundliche Ausgaben-Tools, die Apple Card Family, Zugang zu einem hochverzinsten Sparkonto und vieles mehr. Auch wenn der Aussteller der Apple Card von Goldman Sachs zu Chase wechselt, bleibt Mastercard das Zahlungsnetzwerk für die Apple Kreditkarte. Auch wenn nur US-Nutzer Zugriff auf die Apple Card haben, findet diese weltweite Akzeptanz. Zudem können Kunden die Vorteile von Mastercard nutzen.

Die Apple Card wurde im Jahr 2019 eingeführt und laut Apple mit Blick auf die finanzielle Gesundheit der Nutzer entwickelt.