Ende letzten Jahres wurde Apple TV bereits für eine Vielzahl an Awards nominiert. Erst vor wenigen Tagen erhielt der Apple Video-Streaming-Dienst sieben Critics Choice Awards 2026 und nun trudeln zahlreiche weitere Award-Nominierungen ein.

Apple TV erhält zahlreiche weitere Award-Nominierung

Kürzlich wurden die Nominierten für die diesjährigen Actors Awards, Directors Guild Awards, Art Directors Guild Awards, GLAAD Media Award und British Film Designers Guild Awards bekannt gegeben und Apple konnte insgesamt 40 Nominierungen für verschiedene Originals für sich verbuchen.

Exemplarisch blicken wir euch die 32. jährlichen Actor Awards der Screen Actors Guild. Apple TV erhielt zwölf Nominierungen für sieben Originals. Allein die Serie „The Studio“, die in diesem Jahr die meisten Nominierungen erhielt, wurde fünfmal nominiert und ist seit Kurzem die erfolgreichste Emmy-Gewinner-Comedyserie aller Zeiten. Nominiert ist sie in den Kategorien „Bestes Ensemble in einer Comedyserie“, „Bester Hauptdarsteller in einer Comedyserie“ (Seth Rogen und Ike Barinholtz) sowie „Beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie“ (Kathryn Hahn und Catherine O’Hara).

Nach den Critics Choice Awards der letzten Woche für „Bester Schnitt“ und „Bester Ton“ konnte Apple Original Films mit „F1“ ebenfalls Nominierungen in wichtigen Kategorien verbuchen, darunter für das „Beste Stunt-Ensemble“. Die weltweit erfolgreiche und preisgekrönte Serie „Severance“ wurde für ihre kulturprägende Leistung mit Nominierungen für die Actors Awards in den Kategorien „Bestes Ensemble in einer Dramaserie“ und „Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie“ (Britt Lower) ausgezeichnet. Die Apple Original-Serie „Pluribus“ erhielt nach ihrer rekordverdächtigen ersten Staffel ihre erste Nominierung für die beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie (Rhea Seehorn). Billy Crudup und Gary Oldman sind für ihre Rollen in „The Morning Show“ bzw. „Slow Horses“ als beste Hauptdarsteller in einer Dramaserie nominiert, während Kristen Wiig für ihre Rolle in „Palm Royale“ eine Nominierung als beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie erhielt.

Die Gewinner der Actor Awards werden am Sonntag, dem 1. März 2026, in Los Angeles bekannt gegeben.