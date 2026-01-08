Belkin gehört seit über 40 Jahren zu den etablierten Herstellern im Zubehörmarkt und nutzt auch dieses Jahr die Consumer Electronics Show, um neue Produkte vorzustellen. Der Fokus liegt auf Stromversorgung, Gaming und Konnektivität. Besonders interessant ist dabei eine Lösung, die speziell auf die Nintendo Switch 2 zugeschnitten wurde und das mobile Spielen unterwegs komfortabler gestalten soll.

Pro Tasche mit Powerbank für die Nintendo Switch 2

Die neue Pro Tasche mit Powerbank für die Switch 2 verdeutlicht die Richtung, die Belkin einschlägt. Anstatt Zubehör separat mitzuführen, wird die Stromversorgung direkt in das Transportkonzept eingebunden. In der Tasche steckt eine abnehmbare Powerbank mit 10.000 mAh Kapazität und bis zu 30 Watt Ladeleistung. Ein kleines Display informiert dabei über den aktuellen Akkustand.

Besonders praktisch ist die Möglichkeit, die Powerbank von außen nachzuladen, ohne die Tasche öffnen zu müssen. Das klingt zunächst unspektakulär, erweist sich im Alltag jedoch als durchaus sinnvoll. Wer unterwegs längere Spielsessions plant, kann die Konsole einfach im Case wieder aufladen. Ein ausklappbarer Halter fungiert gleichzeitig als Tischständer, sodass sich die Switch 2 bequem aufstellen lässt.

Was uns auch gefällt, ist die Möglichkeit, die Game Cards ordentlich zu verstauen. Zudem lässt sich ein AirTag in ein verstecktes Fach platzieren. Die verwendeten Materialien wirken stabil. Mit einem Preis von 79 Euro positioniert sich die Tasche klar im oberen Segment. Für den gelegentlichen Transport genügt sicherlich auch eine einfache Hülle. Wer die Switch 2 jedoch regelmäßig unterwegs nutzt, bekommt hier eine durchdachte Komplettlösung. Die Tasche ist ab sofort auf belkin.com erhältlich.

UltraCharge Pro Powerbank 10K mit magnetischem Ring

Im Bereich mobiler Stromversorgung zeigt Belkin auf der CES 2026 eine breite Produktpalette. Die UltraCharge Pro Powerbank 10K setzt auf den Qi2-Standard mit bis zu 25 Watt kabelloser Ladeleistung sowie 30 Watt über USB-C. Das kompakte Gehäuse erfüllt die Handgepäckvorgaben für Flugreisen und eignet sich damit bestens für unterwegs. Ein integrierter Ständer erleichtert die Nutzung beim Streamen oder Arbeiten am Smartphone.

Der magnetische Ring erlaubt die Befestigung von Zubehör wie einem magnetischen Wallet oder PopSocket. Gleichzeitig bleibt das Kameramodul frei zugänglich. Die angegebene Zusatzlaufzeit von bis zu 34 Stunden bezieht sich auf die Smartphonenutzung und erscheint realistisch. Für Tablets oder größere Geräte fällt der Zugewinn entsprechend geringer aus. Praktisch ist, dass sich zwei Geräte gleichzeitig laden lassen, eines kabellos und eines über den USB-C-Anschluss.

Preislich liegt die Powerbank bei 84,99 Euro. Die Markteinführung ist für Februar 2026 vorgesehen.

BoostCharge Powerbanks für unterwegs

Die schlanken BoostCharge Powerbanks richten sich an Nutzer, die vor allem Wert auf geringe Abmessungen legen. Mit wahlweise 5.000 oder 10.000 mAh Kapazität und bis zu 15 Watt kabelloser Leistung sind sie klar auf Smartphones ausgelegt. Die Ladegeschwindigkeit wird sich wahrscheinlich im Rahmen dessen bewegen, was man von dieser kompakten Bauform erwarten kann. Für schnelles Nachladen zwischendurch eignen sie sich gut, als einzige Energiequelle auf längeren Reisen hingegen weniger.

Belkin bietet die Modelle für 54,99 Euro bzw. 64,99 Euro an. Die Verfügbarkeit ist für das zweite Quartal 2026 geplant.

UltraCharge Pro Laptop Powerbank 27K für intensive Nutzung

Deutlich leistungsstärker präsentiert sich die UltraCharge Pro Laptop Powerbank 27K. Mit 27.000 mAh Kapazität und bis zu 240 Watt Gesamtleistung lassen sich mehrere Geräte gleichzeitig laden, darunter auch leistungsstarke Laptops wie das 14 Zoll MacBook Pro. Das integrierte USB-C-Kabel mit 140 Watt Ladeleistung reduziert den Kabelbedarf und lässt sich ordentlich um die Powerbank wickeln. Ein Display zeigt den Akkustand präzise in Prozent an.

Bis zu drei Geräte können gleichzeitig geladen werden, wobei die Gesamtleistung auf alle Anschlüsse verteilt wird. So eignet sich die Powerbank zum schnellen Laden von Geräten. Die Größe macht jedoch klar, dass diese Powerbank eher für den Rucksack oder Schreibtisch gedacht ist als für die Jackentasche. Für Content Creator oder Vielreisende mit hohem Energiebedarf dürfte sie dennoch eine attraktive Option darstellen.

Der Preis liegt bei 149,99 Euro, die Markteinführung ist für März 2026 angekündigt.

UltraCharge Pro verstellbares 2-in-1-Ladegerät

Bei den kabellosen Ladegeräten setzt Belkin auf Qi2 mit 25 Watt Ladeleistung. Das verstellbare 2-in-1-Ladegerät für iPhone und Apple Watch ist zusammenklappbar und damit gut für Reisen geeignet. Die magnetische Ausrichtung sorgt für eine stabile Positionierung, das mitgelieferte 45-Watt-Netzteil mit 1,5-Meter-Kabel liefert ausreichend Leistung. Das Ladegerät funktioniert auch mit Schutzhüllen bis zu einer Dicke von 5 mm.

Im Alltag punktet das Zubehör durch seine flexible Nutzung als Ständer oder flache Ladefläche. Wer mehrere Geräte gleichzeitig laden möchte, sollte jedoch bedenken, dass Belkin hier bewusst auf eine dritte Ladeposition verzichtet hat. Der Fokus liegt klar auf Mobilität und kompakten Abmessungen.

Belkin ruft für dieses Modell einen Preis von 99,99 Euro auf. Die Verfügbarkeit ist für März 2026 geplant.

UltraCharge modulare Ladestation

Die neue modulare Ladestation verfolgt einen anderen Ansatz und lädt Smartphone, Kopfhörer und Smartwatch gleichzeitig, bleibt dabei aber dennoch kompakt. Interessant ist der „Bring-Your-Own-Puck“-Ansatz für die Smartwatch, bei dem der eigene Ladepuck in einen Halter mit Schnappverschluss eingesetzt wird. Das bietet zusätzliche Flexibilität und macht die Station mit verschiedenen Smartwatches kompatibel. Die Leistung reicht für den Alltag aus, ersetzt aber kein Schnellladen per Kabel. Für den Nachttisch oder das Büro ist die Station gut geeignet.

Der Preis liegt bei 59,99 Euro, erhältlich ab Q1 2026.

ConnectAir kabelloser HDMI-Display-Adapter

Mit dem ConnectAir HDMI-Adapter adressiert Belkin den Wunsch nach kabelloser Bildübertragung ohne komplexe Einrichtung. Die Verbindung funktioniert ohne WLAN oder Apps und erreicht Full HD bei 60 Hertz mit einer Latenz von unter 80 Millisekunden. Damit eignet sich der Adapter gut für Präsentationen und Videoübertragungen.

Die Reichweite von bis zu 40 Metern macht ihn interessant für Konferenzräume oder Schulungsumgebungen. Bis zu acht Sender können mit einem Empfänger verbunden werden, sodass mehrere Teilnehmer ihren Bildschirm teilen können.

Der Preis beträgt 109,99 Euro, die Verfügbarkeit ist für Q1 2026 vorgesehen.

Connect 8-Port-USB-C-Hub für zwei Bildschirme

Der 8-Port-USB-C-Hub richtet sich an Nutzer mit mehreren Peripheriegeräten und wurde speziell für hybride Arbeitsformen entwickelt. Unter Windows werden zwei externe 4K-Displays bei 60 Hz unterstützt, unter macOS eines. Hinzu kommen USB-Anschlüsse mit Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s, ein Gigabit-Ethernet-Anschluss und Stromversorgung mit bis zu 100 Watt Passthrough. Eine spezielle Taste zum sofortigen Abschalten externer Monitore erhöht die Privatsphäre in öffentlichen Umgebungen.

Belkin setzt den Preis auf 79,99 Euro an, die Markteinführung ist für Q2 2026 geplant.