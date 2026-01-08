OpenAI hat eine neue Funktion namens ChatGPT Health vorgestellt, die Nutzern ermöglicht, ihre Gesundheitsdaten direkt mit dem KI-Chatbot zu verknüpfen. Die Integration mit Apple Health steht dabei im Mittelpunkt, wird aber durch weitere Partner wie MyFitnessPal, Weight Watchers und Function ergänzt.

Millionen Nutzer fragen bereits nach Gesundheitsthemen

Die Nachfrage nach solchen Funktionen ist enorm. Mehr als 230 Millionen Nutzer weltweit stellen ChatGPT jede Woche Fragen zu Gesundheit und Wohlbefinden. OpenAI reagiert nun auf dieses Interesse mit einem dedizierten Bereich, der persönliche Gesundheitsdaten mit der Intelligenz des Chatbots zusammenbringt.

Wichtig dabei ist allerdings die Einordnung. Die Funktion soll medizinische Betreuung unterstützen, nicht ersetzen. Sie ist ausdrücklich nicht für Diagnosen oder Behandlungen gedacht. Stattdessen will OpenAI den Nutzern helfen, besser informiert und vorbereitet in Gespräche mit ihren Ärzten zu gehen.

Zwei Jahre Entwicklung mit Ärzten weltweit

Die Entwicklung von ChatGPT Health war keine Schnellschuss-Aktion. OpenAI hat nach eigenen Angaben mehr als zwei Jahre lang mit über 260 Ärzten aus 60 Ländern und Dutzenden Fachrichtungen zusammengearbeitet. Diese Experten haben mehr als 600.000 Mal Feedback zu den Antworten des Modells gegeben und dabei 30 verschiedene Themenbereiche abgedeckt.

Das Ergebnis der Zusammenarbeit zeigt sich in den Details. Wie dringend sollte eine Rücksprache mit einem Arzt empfohlen werden? Wie kommuniziert man verständlich, ohne zu stark zu vereinfachen? Und wie priorisiert man Sicherheit in kritischen Momenten? All diese Fragen und mehr wurden mit den medizinischen Beratern durchgearbeitet.

Besondere Datenschutzmaßnahmen für sensible Gespräche

Weil es um sensible Gesundheitsdaten geht, hat OpenAI spezielle Datenschutzfunktionen eingebaut. Die Gespräche werden durch speziell entwickelte Verschlüsselung geschützt und von anderen Chatverläufen isoliert. Außerdem versichert OpenAI, dass Konversationen im Gesundheitsbereich nicht zum Training der Basismodelle verwendet werden.

Nutzer behalten dabei die volle Kontrolle darüber, welche Partner ihre Daten mit ChatGPT teilen dürfen. Wer Apple Health nicht anbinden möchte, muss das also auch nicht tun.

Eingeschränkte Verfügbarkeit zum Start

ChatGPT Health wird zunächst nur einer begrenzten Nutzergruppe zur Verfügung stehen, bevor die Funktion breiter ausgerollt wird. In der EU wird die Funktion noch nicht angeboten. Wann genau sie für alle verfügbar sein wird, hat OpenAI noch nicht bekannt gegeben.