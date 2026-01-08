Disney+ hat im Rahmen der Consumer Electronics Show 2026 bestätigt, dass der Video-Streaming-Dienst im Laufe dieses Jahres neue vertikale Video-Funktion erhält. Damit reagiert der Streamingdienst auf den Trend zu kurzen, mobilen Inhalten a la TikTok oder Instagram Reels.

Disney+ erhält vertikales Videoformat

Statt nur klassische Serien und Filme zu zeigen, wird Disney+ in diesem Jahr ein vertikales Videoformat bzw. einen dedizierten vertikalen Feed in der App einführen, der Inhalte im Hochformat präsentiert. Zu den Inhalten gehören Kurzvideos, Social-Media-Clips sowie kurze Szenen aus bestehenden Filmen und Serien. Ziel des Unternehmens ist es, kurze Disney-Clips an einem zentralen Ort zu Bünden.

Dabei soll der neue Video-Feed dynamisch und personalisiert sein, so Deadline. Dies bedeutet, dass die Videos basierend auf dem Nutzerverhalten und den Interessen angezeigt werden. Dabei sollen Inhalte aus Sport, Nachrichten und Unterhaltung Teil des „vertikalen“ Angebots sein.

Kurzum: Disney+ wird 2026 eine neue vertikale Video-Erfahrung einführen, die Kurzvideos und Clips in Hochformat bündelt, um die tägliche Nutzung zu steigern und jüngere Zuschauer anzusprechen, ähnlich wie TikTok- oder Reels-Feeds. Auch Netlix, ESPN und weitere Streamen setzen bereits auf vertikale Inhalte.