Die Deutsche Telekom hat zum 04. Februar 2026 neue MagentaMobil-Tarife angekündigt. Neu ist, dass in allen MagentaMobil Tarifen Datenvolumen für Reisen außerhalb der EU inklusive ist Dies war bislang nur dem XL-Tarif vorbehalten. Dies ist allerdings nicht die einzige Aufwertung der Tarife.

Neue Telekom MagentaMobil-Tarife zum 04. Februar

Die Telekom führt zum 04. Februar 2026 neue MagentaMobil-Tarife ein. Im Fokus steht Datenvolumen für Reisen außerhalb der Europäischen Union (EU) und somit für klassische Urlaubsländer wie die Türkei, die USA oder Kanada. Kurzum: Das Bonner Unternehmen statten ihre neuen MagentaMobil Tarife mit Datenvolumen für Reisen in die Ländergruppen 2 und 3 aus. Das inkludiert Datenvolumen richtet sich nach dem gebuchten Tarif. Im MagentaMobil XS sind es 2GB, im S-Tarif sind es 4GB, im M-Tarif 10GB, im L-Tarif 25GB und Kunden, die sich für den MagentaMobil XL entscheiden, erhalten 50GB Datenvolumen. Dabei handelt es sich um ein Jahresvolumen. Es kann passend zum individuellen Reisezeitraum flexibel eingesetzt werden und auf mehrere Urlaube bzw. Auslandsaufenthalte aufgeteilt werden.

Alle Tarifleistungen der Hauptkarte gelten auch für die neuen PlusKarten; die PlusKarte Data erhält das zusätzliche Auslandsdatenvolumen.

In den Tarifen MagentaMobil L und XL profitieren ihr zusätzlich von der Flatrate für Auslandstelefonie. Damit telefonieren ihr aus Deutschland kostenlos in alle Netze der Europäischen Union (inklusive Norwegen, Island und Liechtenstein) sowie in die Schweiz, nach Großbritannien und in die Türkei.

Auch bei den MultiSIM-Karten gibt es keine Unterschiede mehr zwischen Haupt- und PlusKarte: Im MagentaMobil L erhalten alle neuen Karten eine, im MagentaMobil XL sogar zwei MultiSIM-Karten – ideal für die Nutzung im Tablet oder in der Smartwatch.

Ein Merkmal der Telekom MagentaMobil-Tarife finden wir weiterhin spannend (gilt auch bereits für die aktuellen MagentaMobil-Tarife. Wer eine PlusKarte zu MagentaMobil M oder L hinzubucht, surft weiterhin unbegrenzt im Telekom-Mobilfunknetz – das gilt bereits ab der ersten PlusKarte. MagentaEINS-Kund*innen mit PlusKarte und einem Festnetzvertrag bei der Telekom profitieren auch im neuen MagentaMobil S vom doppelten Unlimited-Effekt.

Die neuen Telekom Mobilfunktarife im Überblick

MagentaMobil S

30 GB Datenvolumen für 39,95 € mtl.

4 GB Datenvolumen/Jahr für Roaming in LG 2/3

Unbegrenztes Datenvolumen mit einer PlusKarte ab 19,95 € mtl. und MagentaEINS

MagentaMobil M

50 GB Datenvolumen für 49,95 € mtl.

10 GB Datenvolumen/Jahr für Roaming in LG 2/3

Unbegrenztes Datenvolumen mit einer PlusKarte ab 19,95 € mtl.

MagentaMobil L

100 GB Datenvolumen für 59,95 € mtl.

25 GB Datenvolumen/Jahr für Roaming in LG 2/3

Unbegrenztes Datenvolumen mit einer PlusKarte ab 19,95 € mtl.

Flatrate für Auslandstelefonie (EU+CH+UK+TR)

1 kostenlose MultiSIM

MagentaMobil XL

Unbegrenztes Datenvolumen für 84,95 € mtl.

50 GB Datenvolumen/Jahr für Roaming in LG 2/3

Flatrate für Auslandstelefonie (EU+CH+UK+TR)

2 kostenlose MultiSIM

Preise für Zusatzkarten

Erste PlusKarte: 19,95 €/Monat

Jede weitere PlusKarte+: 14,95 €/Monat

PlusKarte Kids&Teens (6–17 Jahre): 9,95 €/Monat

PlusKarte Data: 14,95 €/Monat

Die Tarife sind mit einer Laufzeit von 24 Monaten oder in der Flex-Variante ohne Mindestlaufzeit buchbar.