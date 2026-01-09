Aus einer Meldung an die US-Börsenaufsicht geht hervor, dass Apple seine jährliche Aktionärsversammlung am Dienstag, den 24. Februar 2026, veranstaltet. Los geht es um 08:00 Uhr (PT).

Apple lädt zur Aktionärsversammlung 2026

Apple-Aktionäre, die zum Stichtag (2. Januar 2026) Apple Aktien hielten, können an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen, abstimmen und Fragen stellen, indem sie sich 15 Minuten vor deren Beginn auf der zugehörigen Apple-Webseite einloggen. Zur Teilnahme ist eine Kontrollnummer erforderlich, die den Aktionären im Vorfeld mit der Bekanntmachung der Stimmrechtsunterlagen zur Verfügung gestellt wird.

Auf der Hauptversammlung werden die Aktionäre über die Wiederwahl des Aufsichtsrats, die Genehmigung der Vorstandsvergütung und die Bestätigung von Ernst & Young LLP als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft von Apple abstimmen. Darüberhinaus wird es weitere Anträge von Aktionären geben.

Aus der Bekanntmachung geht hervor, dass sowohl der Aufsichtsratsvorsitzende Art Levinson (75 Jahre) als auch das Aufsichtsratsmitglied Ron Sugar (77 Jahre) zur Wiederwahl stehen. Dies ist durchaus interessant, da eine Unternehmensrichtlinie besagt, dass Aufsichtsratsmitglieder ab 75 Jahren grundsätzlich nicht mehr zur Wiederwahl antreten dürfen. Apple lieferte in seiner Stimmrechtsvollmacht folgende Begründung:

In den vergangenen vier Jahren wurden drei neue Mitglieder in den Aufsichtsrat berufen, die nun mehr als ein Drittel der Mitglieder repräsentieren. Zwei langjährige Mitglieder schieden aus. Im Hinblick auf die Nominierungen für die diesjährige Hauptversammlung entschied der Aufsichtsrat, dass es im besten Interesse von Apple und seinen Aktionären liege, Art Levinson, den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, und Ron Sugar, den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, zur Wiederwahl aufzufordern und für beide die Regel außer Kraft zu setzen, nach der Aufsichtsratsmitglieder nach Erreichen des 75. Lebensjahres in der Regel nicht zur Wiederwahl antreten dürfen. Bei dieser Entscheidung berücksichtigte der Aufsichtsrat verschiedene Faktoren, darunter die umfassende Erfahrung und Expertise von Dr. Levinson und Dr. Sugar, ihr tiefes Verständnis für die Geschäftstätigkeit und die Abläufe des Unternehmens sowie ihren individuellen Beitrag als engagierte Aufsichtsratsmitglieder. Der Aufsichtsrat erwog zudem die Vorteile der Kontinuität in den Führungspositionen.

Levinsons erneute Nominierung zum Aufsichtsratsvorsitzenden impliziert, dass Apple CEO Tim Cook noch ein paar Jahre im Amt bleibt. Zuletzt keimten Gerüchte, auf, wonach er im kommenden Jahr zurücktreten könnte. Mit dem Ausscheiden als CEO könnte Cook das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden übernehmen. Es ist möglich, dass Levinsons Verbleib im Amt über sein 75. Lebensjahr hinaus auch als Übergangslösung dienen soll, bis Cook bereit ist, den Vorsitz zu übernehmen, anstatt nur für die relativ kurze Zeit bis zu Cooks Ausscheiden als CEO einen neuen Vorsitzenden zu ernennen.