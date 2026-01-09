Knapp zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple TV die zweite Staffel zu „Drops of God“ veröffentlicht hat. Nachdem wir im Herbst eine erste Sneak Peak zur Fortsetzung der Serie zu Gesicht bekommen haben, steht nun der offizielle Trailer bereit. Los geht am 21. Januar 2026 mit „Drops of God 2“.

Apple veröffentlicht Trailer zur zweiten Staffel von „Drops of God“

Die neue Staffel der Wein-Odyssee „Drops of God“ steht vor der Tür. Apple TV ha den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel des erfolgreichen, mehrsprachigen französisch-japanischen Dramas von Legendary Entertainment mit Fleur Geffrier und Tomohisa Yamashita in den Hauptrollen veröffentlicht. Die Serie, die mit dem International Emmy Award als bestes Drama ausgezeichnet wurde, spielt in der glamourösen Welt der edlen Weine und der Gastronomie und basiert auf der gleichnamigen japanischen Manga-Reihe, die es auf die Bestsellerliste der New York Times schaffte.

Die achtteilige zweite Staffel startet am Mittwoch, den 21. Januar 2026, mit der ersten Folge. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 11. März 2026 neue Episoden.

