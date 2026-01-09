Knapp zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple TV die zweite Staffel zu „Drops of God“ veröffentlicht hat. Nachdem wir im Herbst eine erste Sneak Peak zur Fortsetzung der Serie zu Gesicht bekommen haben, steht nun der offizielle Trailer bereit. Los geht am 21. Januar 2026 mit „Drops of God 2“.
Apple veröffentlicht Trailer zur zweiten Staffel von „Drops of God“
Die neue Staffel der Wein-Odyssee „Drops of God“ steht vor der Tür. Apple TV ha den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel des erfolgreichen, mehrsprachigen französisch-japanischen Dramas von Legendary Entertainment mit Fleur Geffrier und Tomohisa Yamashita in den Hauptrollen veröffentlicht. Die Serie, die mit dem International Emmy Award als bestes Drama ausgezeichnet wurde, spielt in der glamourösen Welt der edlen Weine und der Gastronomie und basiert auf der gleichnamigen japanischen Manga-Reihe, die es auf die Bestsellerliste der New York Times schaffte.
Die achtteilige zweite Staffel startet am Mittwoch, den 21. Januar 2026, mit der ersten Folge. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 11. März 2026 neue Episoden.
Apple TV schreibt
In der zweiten Staffel von „Drops of God“ stehen Camille und Issei vor ihrer bisher größten Herausforderung: Sie sollen den Ursprung des besten Weins der Welt aufdecken – ein so tiefgründiges Geheimnis, dass selbst ihr legendärer Vater, Alexandre Léger, es nicht lösen konnte. Was als Suche nach dem Erbe beginnt, wird zu einer Suche nach der Wahrheit, die Kontinente und Jahrhunderte umspannt und vergessene Geschichten, verborgene Rivalitäten und über Generationen begrabene Geheimnisse ans Licht bringt. Während die Suche sie an die Grenzen der Welt und in die dunkelsten Winkel ihrer Persönlichkeit führt, müssen Camille und Issei entscheiden, wie viel sie zu opfern bereit sind. Die Antwort könnte ihr Geschwisterband zerstören … oder sie beide vernichten.
