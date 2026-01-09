Traditionell blicken wir am heutigen Freitag und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge auf Apple TV. Neben neuen Episoden zu bereits gestarteten Serie, startet am heutigen 09. Januar 2026 die dritte Staffel der Thriller-Serie Teheran.

Apple TV: „Teheran – Staffel 3“ ist gestartet

Rund drei Jahre ist es her, dass Apple TV die dritte Staffel von Teheran angekündigt hat. Heute ist es endlich soweit und Teheran startet in die Fortsetzung. Konkret könnt ihr ab sofort die erste Folge „Gegenschlag“ der 8-teiligen dritten Staffel auf Apple TV abrufen. Anschließend folgen immer freitags bis zum 27. Februar 2026 neue Episoden.

Die von Dana Eden, Moshe Zonder und Maor Kohn entwickelte, von Tony Saint und Simon Allen geschriebene und von Daniel Syrkin inszenierte dritte Staffel von „Tehran“ begrüßt den mehrfach Emmy-nominierten Hugh Laurie (besser bekannt als Dr. House) im Ensemble.

Die dritte Staffel von „Tehrean“ zeigt Laurie als Eric Peterson, einen südafrikanischen Atominspektor. Neben Laurie spielt Niv Sultan, die ihre gefeierte Rolle als Agentin Tamar Rabinyan wieder aufnimmt, sowie die zurückkehrenden Stars Shaun Toub und Shila Ommi und die Neuzugänge Sasson Gabai, Phoenix Raei und Bahar Pars.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Falls ihr von „Teheran“ bis dato noch nicht gehört habt, so bringen wir euch kurz auf Ballhöhe. „Teheran“ erzählt die Geschichte von Tamar (Sultan), einer Mossad-Hackerin und -Agentin, die unter falscher Identität nach Teheran eindringt. Nachdem sie am Ende der zweiten Staffel abtrünnig wurde und den Verlust ihrer engsten Verbündeten verkraften muss, muss Tamar in der dritten Staffel einen Weg finden, sich neu zu erfinden und die Unterstützung des Mossad zurückzugewinnen, um zu überleben.

Zur Einstimmung auf die dritte Staffel haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden. Solltet ihr die Serie bisher noch nicht kennengelernt haben, so macht es Sinn mit der ersten Staffel anzufangen. Diese und die zweite Staffel stehen vollständig auf Apple TV bereit. Falls euch die Serie überzeugt, so haben wir gute Nachrichten für euch. Auch die vierte Staffel hat Apple bereits in Auftrag gegeben.