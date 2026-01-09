Ende letzten Jahres hat das Unicode-Konsortium einen Entwurf mit neuen Emoji-Kandidaten veröffentlicht, die im Laufe der Jahr 2026 und 2027 den Weg auf das iPhone und Co. finden könnten. Zu den erst jetzt bekannt gewordenen möglichen neuen Emojis gehören ein zusammengekniffenes Gesicht, zwei neue Daumenzeichen-Gesten, eine Gurke und ein Leuchtturm.

Neue Emojis zeichnen sich ab

Die Unicode Emoji Standard & Research Working Group hat bereits Ende vergangenen Jahres ein Update in ihre öffentlichen Dokumentenarchive eingestellt, das zunächst weitgehend unbemerkt blieb. Darin werden insgesamt neun neue Emoji-Konzepte vorgeschlagen, die mit Emoji 18.0 im September 2026 erscheinen sollen. Ergänzt werden diese um zehn weitere Varianten mit jeweils zwei unterschiedlichen Hauttönen, die sich auf zwei der neuen Emoji beziehen.

Zu den vorgeschlagenen Emoji-Kandidaten gehören

Ein lächelndes Gesicht mit zusammengekniffenen Augen

Eine nach links zeigende Daumengeste

Eine Geste mit dem Daumen nach rechts

Ein Monarchfalter

Eine Essiggurke

Ein Leuchtturm

Ein Meteor

Ein Radiergummi zum Entfernen von Bleistiftmarkierungen von Papier

Ein Netz mit Griff, wie man es zum Fangen von Insekten verwendet

Die gezeigten Emoji-Kandidaten dienen als Beispielgrafiken und stammen in erster Linie von Mitgliedern des Noto Color Emoji-Teams.

Wann erscheinen die neuen Emojis?

Alle vorgeschlagenen Emojis befinden sich derzeit im Entwurfsstadium für Emoji 18.0. Sowohl Unicode 18.0 als auch Emoji 18.0 befinden können sich daher noch ändern. Bis zur finalen Freigabe folgen noch mehrere Überprüfungen. Nach der finalen Freigabe liegt es dann an Herstellern, wie z.B. Apple und Google, wie schnell sie die finassieren Emojis für ihre Plattformen umsetzen. Wir gehen davon aus, das Apple die oben gezeigten Emojis frühestens Anfang 2027 umsetzt.