Mehrere Monate nach dem Release zeigt iOS 26 eine Adoptionsrate, die deutlich unter den Werten der Vorgängerversionen liegt. Aktuelle Zahlen des Analyseunternehmens StatCounter (via Cult of Mac) legen nahe, dass viele iPhone-Nutzer dem neuesten Betriebssystem bislang skeptisch gegenüberstehen.
Nur etwa 16 Prozent der iPhones nutzen iOS 26
Nach den im Januar 2026 veröffentlichten Daten läuft auf lediglich rund 16 Prozent aller aktiven iPhones weltweit eine Version von iOS 26. Den größten Anteil macht dabei iOS 26.1 mit rund 10,6 Prozent aus, gefolgt von iOS 26.2 mit etwa 4,6 Prozent. Die ursprüngliche Version iOS 26.0 findet sich nur noch auf gut einem Prozent der Geräte. Im Gegensatz dazu verharren über 60 Prozent der erfassten iPhones weiterhin auf iOS 18.
Die Zahlen wirken besonders auffällig, wenn man sie mit früheren Releases vergleicht. Im Januar 2025 liefen bereits rund 63 Prozent aller iPhones mit iOS 18. iOS 17 hatte im Januar 2024 etwa 54 Prozent erreicht und iOS 16 überschritt im Januar 2023 sogar die 60-Prozent-Marke.
Liquid Glass spaltet die Nutzerschaft
Ein möglicher Grund für die Zurückhaltung dürfte das neue Designkonzept Liquid Glass sein. Apple hat mit iOS 26 große Teile der klassischen Oberfläche durch halbtransparente Elemente, verschwommene Hintergründe und dynamische Tiefeneffekte ersetzt. Bei der Vorstellung auf der WWDC fielen die Reaktionen gemischt aus. Anscheinend zögern viele Nutzer, sich auf das neue Erscheinungsbild einzulassen.
Naja, ich denke es liegt eher an der schlechten Updatebenachrichtigung in iOS. Ich musste bei zig Kunden und Bekannten aktiv das Update suchen und dann aktiv installieren. Bis mal ein Popup kommt, dass man wechselt…also Apple kann das durchaus besser präsentieren. Teilweise dümpeln einige noch auf iOS 16 rum wegen der passiven Strategie. Und an Liqud Glass gewöhnt man sich schnell, ich weiß schon gar nicht mehr wie das alte System aussah…
Wenn ich könnte, würde ich auch wieder auf iOS 18 und iPadOS 18 zurück. Ist ja furchtbar die Version.