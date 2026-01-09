Mehrere Monate nach dem Release zeigt iOS 26 eine Adoptionsrate, die deutlich unter den Werten der Vorgängerversionen liegt. Aktuelle Zahlen des Analyseunternehmens StatCounter (via Cult of Mac) legen nahe, dass viele iPhone-Nutzer dem neuesten Betriebssystem bislang skeptisch gegenüberstehen.

Nur etwa 16 Prozent der iPhones nutzen iOS 26

Nach den im Januar 2026 veröffentlichten Daten läuft auf lediglich rund 16 Prozent aller aktiven iPhones weltweit eine Version von iOS 26. Den größten Anteil macht dabei iOS 26.1 mit rund 10,6 Prozent aus, gefolgt von iOS 26.2 mit etwa 4,6 Prozent. Die ursprüngliche Version iOS 26.0 findet sich nur noch auf gut einem Prozent der Geräte. Im Gegensatz dazu verharren über 60 Prozent der erfassten iPhones weiterhin auf iOS 18.

Die Zahlen wirken besonders auffällig, wenn man sie mit früheren Releases vergleicht. Im Januar 2025 liefen bereits rund 63 Prozent aller iPhones mit iOS 18. iOS 17 hatte im Januar 2024 etwa 54 Prozent erreicht und iOS 16 überschritt im Januar 2023 sogar die 60-Prozent-Marke.

Liquid Glass spaltet die Nutzerschaft

Ein möglicher Grund für die Zurückhaltung dürfte das neue Designkonzept Liquid Glass sein. Apple hat mit iOS 26 große Teile der klassischen Oberfläche durch halbtransparente Elemente, verschwommene Hintergründe und dynamische Tiefeneffekte ersetzt. Bei der Vorstellung auf der WWDC fielen die Reaktionen gemischt aus. Anscheinend zögern viele Nutzer, sich auf das neue Erscheinungsbild einzulassen.