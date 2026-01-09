Apple arbeitet angeblich an einer neuen Display-Technologie, die zuerst im kommenden faltbaren iPhone zum Einsatz kommen soll. Laut einem Bericht von The Elec plant der Konzern, eine von Samsung entwickelte OLED-Technik namens CoE (Color Filter on Encapsulation) einzusetzen. Im Vergleich zu aktuellen iPhones sollen damit hellere und dünnere Displays ermöglicht werden.

So funktioniert die neue Technik

Bei herkömmlichen OLED-Displays sitzt eine Polarisationsfolie über dem Panel, um Reflexionen zu reduzieren und den Kontrast zu verbessern. Der Nachteil dabei ist allerdings, dass diese Folie auch einen Teil des vom OLED erzeugten Lichts absorbiert, was das Display dunkler und weniger energieeffizient macht. Mit CoE würde Apple den Polarisator komplett entfernen und stattdessen den Farbfilter direkt auf die Schutzschicht des OLEDs auftragen.

Das Ergebnis wäre ein dünnerer Display-Aufbau, der mehr Licht durchlässt und somit höhere Helligkeit bei gleichem Energieverbrauch ermöglicht. Weniger Schichten bedeuten außerdem weniger Bauhöhe, was zu einem schlankeren iPhone-Design beitragen könnte.

Zeitplan

Dem Bericht zufolge möchte Apple die CoE-Technologie zunächst im iPhone Fold einführen, das wahrscheinlich Ende 2026 erscheint. Anschließend soll die Technik 2027 auch im iPhone Air 2 zum Einsatz kommen. Die Markteinführung des Nachfolgers wurde allerdings verschoben, nachdem sich das erste iPhone Air offenbar schwächer verkauft hat als erwartet. Eine endgültige Entscheidung über den Einsatz von CoE und die Veröffentlichung des iPhone Air 2 soll laut Branchenquellen im dritten Quartal dieses Jahres fallen.

Samsung selbst plant übrigens, die gleiche Technologie nicht nur in seinen faltbaren Galaxy Z Fold und Z Flip Modellen einzusetzen, sondern auch im Galaxy S26 Ultra. Das S26 Ultra würde somit Samsungs erstes nicht-faltbares Smartphone mit dieser Technik werden.