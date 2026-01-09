Aus einer Meldung an die US-Börsenaufsicht geht nicht nur hervor, dass Apple aus Cupertino am 04. Februar zur jährlichen Aktionärsversammlung lädt, sondern auch, wieviel Geld Apple CEO Tim Cook sowie weitere hochrangige Manager im vergangenen Jahr verdient haben.

Das haben Tim Cook und weitere Apple Manage im Jahr 2025 verdient

Einmal pro Jahr veröffentlicht Apple zahlen, wieviel Geld die Top-Manager verdient haben. Aus der Meldung an die US-Börsenaufsicht geht hervor, dass Apple CEO Tim Cook im Jahr 2025 74,3 Millionen Dollar verdient hat. Das ist etwas weniger als ein zuvor. Im Jahr 2024 wurden dem Apple Chef 74,6 Millionen Dollar überwiesen.

Zu Cooks Gesamtvergütung gehörte ein Grundgehalt von 3 Millionen Dollar, das seit 2016 unverändert ist. Den größten Anteil machten Aktienvergütungen in Höhe von 57,5 Millionen Dollar aus, hinzu kamen leistungsabhängige Barprämien von 12 Millionen Dollar. Weitere 1,76 Millionen Dollar entfielen auf zusätzliche Leistungen wie Beiträge zu einem 401(k)-Rentenplan, Lebensversicherungen, ausgezahlte Urlaubstage, Sicherheitskosten sowie private Flugreisen. Aus Gründen der Effizienz und Sicherheit schreibt Apple seinem CEO vor, sowohl dienstliche als auch private Reisen mit einem Privatflugzeug durchzuführen.

Auch andere Topmanager von Apple erhielten im Jahr 2025 Vergütungspakete in ähnlicher Größenordnung. So kamen unter anderem die scheidende Chefjuristin Kate Adams, COO Sabih Khan sowie Retail- und People-Chefin Deirdre O’Brien jeweils auf eine Gesamtvergütung von rund 27 Millionen Dollar. Zudem kam es 2025 zu einem Wechsel an der Spitze des Finanzressorts: Der frühere CFO Luca Maestri verdiente im vergangenen Jahr 15,5 Millionen Dollar, während sein Nachfolger Kevan Parekh auf eine Vergütung von 22,5 Millionen Dollar kam.