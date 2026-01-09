Strava – eine beliebte Fitness-Plattform mit über 180 Millionen Nutzern – hat zum Jahresanfang die Einführung von “Instant Workouts” bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um eine neue Funktion für Premium-Kunden, die sich im Karussell oben im Feed befindet und frühere Aktivitätsdaten analysiert, um Empfehlungen für die nächsten Schritte zu geben, beispielsweise Trainingsvorschläge.

Strava führt “Instant Workouts” ein

Strava ist besonders beliebt bei Rad- und Laufsportlern, wird auch auch von vielen weiteren Sportlern genutzt. Um euch noch individueller beim Sport unterstützen zu können, führt die Plattform die sogenannten “Instant Workouts”. Anhand eurer jüngsten Aktivitätshistorie generiert „Instant Workouts“ personalisierte Trainingseinheiten für vier Ziele („Erhalten“, „Aufbauen“, „Entdecken“ oder „Erholen“) und mehr als 40 verschiedene Sportarten, die helfen sollen, das individuelle Wochenziel zu erreichen.

„Instant Workouts“ steht ab sofort bereit und soll Athleten Inspiration bieten, um konsequent zu bleiben, insbesondere denen, die sich gerade eine Trainingsroutine aneignen oder nach einer Pause wieder einsteigen möchten. Für Nutzer, die regelmäßig trainieren, kann „Instant Workouts“ Abwechslung und neue Ideen bieten, damit das Training mehr Spaß macht. Und da die Vorschläge auf früheren Aktivitäten basieren, werden die Empfehlungen umso personalisierter, je mehr Nutzer ihre Daten hochladen.

Neben den personalisierten Empfehlungen umfasst „Instant Workouts“ folgende erwähnenswerte Elemente:

Routengenerierung: Für GPS-Workouts, die eine Routenplanung erfordern, generiert „Instant Workouts“ eine auf die empfohlene Aktivität zugeschnittene Route, die genau dort beginnt, wo sich Nutzer beim Öffnen der App befinden. Diese Routen basieren auf der Heatmap von Strava, die aus Milliarden von Aktivitäten besteht, die die Community tatsächlich beim Laufen, Radfahren und mehr unternommen hat.

Empfehlungskontext: „Instant Workouts“ bietet die Möglichkeit, Nutzer zu erklären, warum Strava ein Training empfiehlt. Für jede Empfehlung gibt die Funktion eine Begründung für die Vorteile dieser Art von Training, sodass Nutzer mehr über bestimmte Arten von Training erfahren und lernen, wie diese zu ihrer eigenen Aktivitätshistorie passen.

Workouts von Experten: Für einige Nutzer können die wöchentlichen Empfehlungen Workouts von vertrauenswürdigen Partnern wie Runna enthalten.

Auch über zukünftige Verbesserungen informiert Strava kurz und knapp. „Instant Workouts“ soll in den kommenden Monaten weiterentwickelt und um die Möglichkeit erweitert werden, Workouts an Apple- oder Garmin-Workouts zu sein. Auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung soll folgen.