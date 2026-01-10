Die Abwanderungswelle bei Apples Safari-Team hält an. Mit Marco Triverio hat nun ein weiterer leitender Designer den Konzern verlassen, um sich The Browser Company anzuschließen. Das Unternehmen hinter den Browsern Arc und Dia bestätigte den Wechsel über LinkedIn.

Gezielte Talentsuche

Josh Miller, CEO von The Browser Company, macht auf LinkedIn werbewirksam auf die Tragweite des jüngsten Personalwechsels aufmerksam und schreibt:

„Große Neuigkeiten: Marco Triverio, leitender Safari-Designer bei Apple, ist gerade zu The Browser Company gekommen! Zusammen mit Charlie Deets haben wir nun die leitenden Designer aus jeder Safari-Ära, die sich mit den Browsern Arc und Dia überschnitten hat (2020 bis 2025). Dieses Jahr machen wir keine halben Sachen! Komm zu uns, wenn dir Menschen und die Verbesserung des Alltags wichtiger sind als Modelle und Benchmarks.“

The Browser Company verfolgt einen grundlegend anderen Ansatz als etablierte Browser-Hersteller. Statt auf schrittweise Verbesserungen zu setzen, experimentiert das Unternehmen mit völlig neuen Interaktionskonzepten. Der Arc-Browser brachte ein unkonventionelles Tab-System, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und Kollaborationswerkzeuge wie geteilte Arbeitsbereiche mit.

Im Jahr 2025 folgte dann Dia, ein Browser, der KI-gestützte Arbeitsabläufe direkt in das Browsererlebnis integriert. Allerdings merkt man dem Browser sein frühes Entwicklungsstadium noch an. Ob sich die KI-Funktionen im Alltag wirklich bewähren, muss sich erst noch zeigen.

Für Apple zeichnet sich derweil ein unangenehmes Muster ab. Die Abwanderung hochrangiger Safari-Mitarbeiter hat sich beschleunigt. Ausgerechnet ein Konkurrent profitiert davon, dessen Produkte häufig mit Apple-Software verglichen werden. So galten visuelle Klarheit, durchdachte Animationen und der Fokus auf die Nutzererfahrung lange als Apples Stärken.