Wenn ihr an Nintendo denkt, kommen euch wahrscheinlich bunte Welten, Familien-Spaß und Charaktere wie Mario, Kirby und Link in den Sinn. Doch hinter dem charmanten Grafikstil und den fröhlichen Soundtracks verbirgt sich ein weiteres Talent von Nintendo: die Entwicklung von Games, die weitaus wettbewerbsorientierter sind, als sie auf den ersten Blick erscheinen. Von freundlichen Wettkämpfen auf der Couch bis hin zu intensiven Online-Matches – Nintendo-Games können einen Wettbewerbsgeist in euch wecken, von dem ihr nicht einmal wusstest, dass ihr ihn habt.

Getarnter Wettkampf

Nintendo hat die Kunst des raffinierten Wettkampfs perfektioniert. Auf den ersten Blick sehen viele der Games wie leichte Partytitel oder Singleplayer-Abenteuer aus, aber sobald ihr Freunde einladet oder ins Online-Game einsteigt, geht’s richtig zur Sache. Diese Games sind der Beweis dafür, dass man nicht immer Grafiken oder Mechaniken auf E-Sport-Niveau braucht, um Rivalitäten und Prahlereien zu entfachen.

Und dank flexibler Zahlungsmethoden ist es einfacher denn je, in diese wettbewerbsorientierten Juwelen zu investieren. Wenn ihr zum Beispiel Nintendo eShop-Guthaben kaufen möchtet, könnt ihr Cashlib aufladen auf Eneba und euer Konto sofort und ohne Aufwand auffüllen. So seid ihr immer bereit, mit euren Freunden ins Abenteuer einzusteigen.

Mario Kart 8 Deluxe

Beginnen wir mit dem König des kompetitiven Chaos. Mario Kart 8 Deluxe ist der ultimative Test für Freundschaften. Auf den ersten Blick ist es nur ein albernes Kartrennen mit Bananenschalen und Schildkrötenpanzern. Aber wer schon mal kurz vor der Ziellinie von einem blauen Panzer getroffen wurde, weiß, wie wütend das machen kann. Mit globalem Online-Game und endlosen Möglichkeiten, deine Rivalen zu sabotieren, ist es nicht nur Spaß – es ist Krieg in Kartform. Für die Switch 2 hat Nintendo Mario Kart World als Start-Titel aufgelegt und direkt ein Bundle geschnürt.

Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe Mit Nintendo Switch können Fans in der definitiven Version von „Mario Kart 8“ wann und wo sie...

Dazu steigen auch ein paar neue Charaktere in den Fahrspaß ein: der Inkling-Junge und das...

Mario Kart World- Switch 2 Deine Rennstrecke ist einfach überall. Bereise Ebenen, Städte, Gewässer, Vulkane und vieles mehr

Bring die Reifen zum Rauchen in heißen Rennen erstmals für 24 Fahrer

Super Smash Bros. Ultimate

Nintendos offensichtlichster Wettbewerbsgigant. Was als „Was-wäre-wenn“-Crossover-Kampfspiel begann, ist mittlerweile ein fester Bestandteil des E-Sports. Mit über 80 Charakteren, unzähligen Matchups und unendlichen Möglichkeiten, seine Skills zu verbessern, ist Super Smash Bros. Ultimate so wettbewerbsorientiert, wie du es dir nur wünschen kannst. Von Button-Mash-Kämpfen bis hin zu hochkarätigen Turnieren ist das Game der Beweis dafür, dass Nintendo weiß, wie man ein wettbewerbsfähiges Meisterwerk schafft.

Splatoon 3

Nintendo hat das Shooter-Genre mit einem bunten, familienfreundlichen Twist aufgepeppt und es dann ganz heimlich zu einem der spannendsten Online-Games überhaupt gemacht. Anstatt nur auf der Jagd nach Kills zu sein, geht es bei Splatoon 3 darum, mit Tinte Gebiete zu erobern, was jedes Match zu einer Kombination aus Strategie, Teamwork und Reflexen macht. Zusammen mit Ranglistenmodi und saisonalen Wettbewerben ergibt das eine Szene, die es mit traditionellen FPS-Titeln aufnehmen kann.

Splatoon 3 - [Nintendo Switch] Erlebe spannende 4-gegen-4-Farbschlachten und miss dich in den verschiedensten Arenen mit Familie,...

Neue Moves - Mit einem Starter schraubst du dich gekonnt in die Luft, mit einer Tintenfischrolle...

Pokémon (Competitive Battling)

Klar, die Hauptspiele von Pokémon sind für Kinder, die alle Pokémon fangen wollen. Aber wenn man sich in die Welt der Wettkämpfe stürzt, wird es plötzlich zu einem mathematisch anspruchsvollen, strategieorientierten Monster. Versteckte Fähigkeiten, EV-Training und Movesets verwandeln Pokémon in eine mentale Schachpartie. Wettkämpfe mit Pokémon gibt es schon seit Jahren, und die Switch-Versionen haben sie nur noch zugänglicher gemacht.

ARMS

Dieses Game bleibt oft unbemerkt, aber ARMS ist ein überraschend tiefgründiges Kampfspiel. Auf den ersten Blick wirkt es mit seinen ausfahrbaren Gliedmaßen, Bewegungssteuerung und einzigartigen Kämpfern eher wie eine Spielerei. Aber sobald man den Abstand, die Konter und die Combos beherrscht, wird es zu einem taktischen Kampf, bei dem es auf Reflexe und Anpassungsfähigkeit ankommt. Es mag nicht so im Rampenlicht stehen wie Smash, aber es ist eines der unterschätzten Wettbewerbsjuwelen von Nintendo.

Der unerwartete Rivalitätseffekt

Was diese Nintendo-Games so spannend macht, ist, dass sie eine fröhliche Optik mit knallhartem Wettbewerb verbinden. Es sind zwar Titel, die jeder einfach so nebenbei zocken kann, aber hinter der Oberfläche steckt eine Spieltiefe, die dich immer wieder zurückkommen lässt – egal, ob du deine Skills verbessern oder dich einfach nur an einem Freund rächen willst, der dich mit einer roten Muschel getroffen hat.

Wenn also das nächste Mal jemand Nintendo als „casual“ abtut, gib ihm einen Controller und schau zu, wie schnell die Stimmung aufgeheizt wird. Und wenn du bereit bist, dich für deine eigenen Wettkämpfe auszurüsten, kannst du auf digitalen Marktplätzen wie Eneba ganz einfach die Games und Credits kaufen, die du für deine nächste Rivalität brauchst.