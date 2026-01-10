Der Sony-Katalog hat das Gaming über Jahrzehnte hinweg geprägt, doch viele Gamer teilen ihre Zeit zwischen Konsole, iPhone, iPad oder Mac auf. Viele Games, die früher vor allem auf der PlayStation zu finden waren, gibt es jetzt auch auf den Plattformen von Apple. Dieser Shift gibt den Gamern mehr Freiheit, wie sie zocken, wann sie zocken und welches Gerät gerade am besten passt.

Für alle, die ein hybrides System haben, ist eine Mischung aus Konsolenkäufen und mobilen oder Desktop-Versionen sinnvoll. Manche Gamer stocken ihr Konsolenguthaben mit PlayStation Guthaben auf, um eine stabile Bibliothek auf der PlayStation-Seite aufzubauen, während sie sich die nativen Apple-Versionen holen, wenn sie mobil oder bequem auf dem Desktop spielen wollen. Wenn ihr beide Ökosysteme als Ergänzung seht, habt ihr mehr Möglichkeiten, die gleichen Genres und Studios auf verschiedenen Bildschirmen zu genießen.

Games mit gutem Cross-Ökosystem-Appeal

Im Folgenden findet ihr eine Reihe besonders erfolgreicher Titel, die auf PlayStation erschienen sind und auch für iOS oder macOS veröffentlicht wurden. Es handelt sich dabei nicht um gestreamte Versionen und sie sind nicht auf Remote Play angewiesen. Sie sind lokal installiert, ordnungsgemäß optimiert und auch ohne eine Konsole in der Nähe voll spielbar.

Hades

Das Roguelike von Supergiant wurde dank seiner reaktionsschnellen Kämpfe und starken Charaktere zu einem Konsolenliebling. Die Versionen für macOS und iOS (über die Netflix-App) folgen der gleichen Vision mit Touch-, Controller- und Tastatur-Optionen, damit das Game auf allen Geräten komfortabel bleibt.

Stardew Valley

Die Farmsimulation, die sich zu einem weltweiten Hit entwickelt hat, begann als PC- und Konsolenliebling und kam dann mit sorgfältigen Anpassungen der Benutzeroberfläche auf iOS und macOS. Das langsamere Tempo funktioniert auch auf dem Handy sehr gut, und das Layout auf dem Mac spiegelt das strukturierte Spielgefühl der PlayStation-Version wider.

Gris

Dieser atmosphärische Plattformer bietet leichte Rätsel und sorgfältige Animationen, die sich gut auf iOS und macOS übertragen lassen. Die Apple-Versionen laufen nativ und haben das gleiche visuelle Handwerk, das schon die PlayStation-Version unvergesslich gemacht hat.

Civilization VI

Der Strategiegigant ist für mehrere Plattformen verfügbar, darunter PS4 und PS5. Auf Apple-Geräten bieten sowohl die iOS- als auch die macOS-Versionen die volle Kampagnentiefe. Die Touch-Eingabe funktioniert überraschend gut bei großen Karten, während das Trackpad oder die Maus des Macs für Gamer geeignet ist, die eine traditionelle Steuerung bevorzugen.

Among Us

Der soziale Deduction-Hit läuft nativ auf PlayStation, iOS und macOS. Weil es mehr auf Kommunikation und schnelle Entscheidungen als auf High-End-Grafik ankommt, bleibt das Game auf allen drei Systemen konsistent.

Worauf Gamer achten sollten

Unterschiedliche Besitzverhältnisse

Der Kauf einer PlayStation-Version berechtigt nicht zum Downlad des Apple-Pendants. Für jede Plattform muss das Game separat gekauft werden, da die Lizenzbestimmungen für Konsolen und Mobilgeräte unterschiedlich sind. Das ist kein Fehler, sondern nur der Standardansatz der Branche.

Speicherkompatibilität

Einige Titel unterstützen manuelle Cloud-Übertragungen oder externe Synchronisierungsdienste. Andere halten die Speicherdaten vollständig getrennt. Informiert euch immer, bevor ihr viel Zeit in eine Plattform investierst.

Controller-Einstellungen

Ein Controller auf iOS oder macOS vermittelt oft das vertraute Konsolengefühl. Für Games, bei denen es auf präzise Bewegungen ankommt, ist die Kombination mit einem Controller meist die beste Wahl. Die Touch-Steuerung funktioniert am besten in langsameren Titeln mit einfachen Bewegungsrastern oder Menüs.

Leistungsüberlegungen

Apple-Geräte sind sehr unterschiedlich leistungsfähig. Auf einem neueren iPad oder Mac laufen moderne Ports problemlos, während ältere Geräte möglicherweise reduzierte Einstellungen benötigen. Native Ports bieten in der Regel mehrere Leistungsprofile, so dass du das für dein Gerät passende auswählen kannst.

Warum diese Ports wichtig sind

Native Apple-Versionen bieten mehr Möglichkeiten für Gamer, ihre Bibliotheken zu nutzen. Sie helfen denjenigen, die viel unterwegs sind, zu Hause Geräte teilen oder gelegentlich auf der Couch zocken. Die verbesserte Leistung der Chips und das wachsende Publikum, das bereit ist, für ausgefeilte mobile und Desktop-Erlebnisse zu zahlen, lassen immer mehr Entwickler/innen auf diese Plattformen setzen.

Fazit

Wenn ihr die Bequemlichkeit von PlayStation genießt, dir aber mehr Flexibilität wünschst, bieten euch die nativen iOS- und macOS-Portierungen neue Möglichkeiten, bekannte Genres neu zu erleben. Nutzt das PlayStation-Guthaben, um deine Konsolensammlung zu erweitern, und greife dann zu den Apple-Versionen, wenn du mobil sein oder in Ruhe am Arbeitsplatz zocken möchtest.