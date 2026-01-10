Waipu.tv und Warner Bros. Discovery haben bekannt gegeben, dass beide Unternehmen eine Partnerschaft zum Deutschlandstart von HBO Max eingehen. Waipu.tv integriert als Launch-Partner den Streamingdienst nahtlos in sein Angebot, so dass Kunden HBO Max direkt über waipu.tv buchen können.

Waipu.tv wird HBO Max Launch-Partner

Ihr könnt zukünftig HBO Maxi direkt über Waipu.tv buchen und dabei sparen. Ähnliche Kooperationen ist Waipu.tv bereits mit Netflix, Disney+, WOW und DAZN eingegangen. as Abonnement von HBO Max in Kombination mit waipu.tv Perfect Plus bietet einen Preisvorteil gegenüber dem separaten Abonnement der einzelnen Dienste und ist ab 17,99 Euro im Monat erhältlich.

Zum Start bietet HBO Max drei Abomodelle an. Basis enthält Werbung und bietet Streaming auf zwei Geräten in Full HD. Standard ermöglicht das Streaming von Inhalten in Full HD auf zwei Geräten gleichzeitig, einschließlich 30 Downloads (es gelten Einschränkungen). Premium ermöglicht Streaming in 4K-UHD-Qualität mit Dolby Atmos, sofern verfügbar, und kann auf bis zu vier Geräten genutzt werden, inklusive bis zu 100 Downloads (es gelten Einschränkungen). Zusätzlich wird ein Sports Add-on angeboten, das zu jedem Tarif hinzugefügt werden kann.

Was bietet HBO Max? Unter anderem findet ihr Filme und Serien von HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, dem DC Universe und Max Originals. Ihr habt Zugriff auf Serien, wie z.B. „The Pitt“, „It: Welcome to Derry“, „House of the Dragon“, „The Last of Us“, „The White Lotus“, „Euphoria“, „Industry“ und „A Knight of the Seven Kingdoms“, sowie Filme, wie z.B. „Superman“, „The Batman“ und „Dune“, die beliebten „Harry Potter“-Filme sowie die Horror-Blockbuster „Weapons“ und „The Conjuring 4: Das letzte Kapitel“ von New Line Cinema, die bald erscheinen werden.

>>> Hier geht es zu den aktuellen Waipu.tv Angeboten <<<