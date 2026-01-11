Apple hat im anhaltenden Rechtsstreit mit dem Medizintechnik-Unternehmen AliveCor einen weiteren Sieg errungen. Ein US-Berufungsgericht bestätigte eine frühere Entscheidung, mit der die Kartellklage von AliveCor gegen Apple abgewiesen wurde.

Apple erzielt weiteren Erfolg im Rechtsstreit mit AliveCor

AliveCor hatte Apple vorgeworfen, den Wettbewerb gezielt behindert zu haben. Konkret ging es um Änderungen an der Herzfrequenz-Analyse der Apple Watch. Apple hatte mit einer watchOS-Aktualisierung einen bestehenden Algorithmus ersetzt, auf den AliveCors SmartRhythm-Funktion angewiesen war. Gleichzeitig führte Apple eigene Funktionen zur Erkennung unregelmäßiger Herzrhythmen ein.

Nach Ansicht des Gerichts stellen diese Änderungen jedoch zulässige Weiterentwicklungen des Produkts dar. Apple sei nicht verpflichtet, ältere Technologien beizubehalten oder Drittanbietern weiterhin Zugriff auf interne Systeme und Daten zu gewähren. Ein wettbewerbswidriges Verhalten liege daher nicht vor.

Der aktuelle Richterspruch reiht sich in eine Serie juristischer Erfolge für Apple ein. Bereits zuvor waren mehrere AliveCor-Patente für ungültig erklärt worden, wodurch eine potenzielle Import­sperre für die Apple Watch in den USA abgewendet wurde.

AliveCor zeigte sich nach den Entscheidungen enttäuscht und kündigte an, mögliche weitere rechtliche Schritte zu prüfen. Der Rechtsstreit zwischen beiden Unternehmen ist damit jedoch noch nicht endgültig abgeschlossen.