Nachdem wir euch kürzlich auf eine Vielzahl an Award-Nominierungen für Apple TV aufmerksam gemacht haben (u.a. für die Actor Awards und GLAAD Media Awards) gibt es nun die nächsten Award-Nominierungen für den Video-Streaming-Dienst. Apple TV erhält die meisten Nominierungen bei den 37. jährlichen Producers Guild Awards.

Apple TV erhält sieben Nominierungen für die Producers Guild Awards 2026

Apple TV+ kann sich über sieben Nominierungen für die 37. jährlichen Producers Guild Awards freuen. Berücksichtigt wurden Produktionen aus nahezu allen relevanten Kategorien: Der Apple-Original-Film „F1“ ist als Herausragender Produzent von Kinofilmen nominiert, während das Kultphänomen „Severance“ sowie der Rekordhit „Pluribus“ Chancen in der Kategorie Herausragender Produzent von Fernsehserien – Drama haben.

Im Comedy-Bereich geht „The Studio“ ins Rennen, eine Serie, die bereits in ihrer ersten Staffel die meisten Emmy-Auszeichnungen einfahren konnte. Zudem wurde der Publikumsliebling „The Gorge“ als Herausragender Produzent von Fernseh- oder Streaming-Spielfilmen nominiert. Ergänzt wird die Liste durch die von Kritikern gefeierte Dokumentarserie „Mr. Scorsese“ (Non-Fiction) sowie das Kinder- und Familienspecial „Snoopy präsentiert: Ein Sommermusical“, das in der Kategorie Herausragendes Kinderprogramm berücksichtigt wurde.

Die Gewinner der Producers Guild Awards werden am Samstag, den 28. Februar 2026, im Rahmen einer Preisverleihung in Los Angeles bekannt gegeben.

Übersicht

„F1“

Darryl F. Zanuck-Preis für herausragende Leistungen als Produzent von Kinofilmen

„Pluribus“

Norman-Felton-Preis für herausragende Leistungen als Produzent von Fernsehserien – Drama

„Severance“

Norman-Felton-Preis für herausragende Leistungen als Produzent von Fernsehserien – Drama

„The Studio“

Danny-Thomas-Preis für herausragende Leistungen als Produzent von Fernsehserien – Comedy

„The Gorge“

Auszeichnung für herausragende Leistungen als Produzent von Fernseh- oder Streaming-Filmen

„Mr. Scorsese“

Auszeichnung für herausragende Leistungen als Produzent von Non-Fiction-Fernsehsendungen

„Snoopy präsentiert: Ein Sommermusical“

Auszeichnung für herausragendes Kinderprogramm