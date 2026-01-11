iOS 26 ist erst ein paar Monate alte und in den kommenden Wochen und Monaten wird Apple da aktuelle iPhone-Betriebssystem mit verschiedenen Updates aufwerten. Spannend dürfte iOS 26.4 mit einem großen Siri-Upgrade werden. Hinter den Kulissen arbeitet Apple längst an iOS 27 und es gibt bereits erste Gerüchte, welche Verbesserungen iOS 27 mit sich bringen wird. Mit der offiziellen Ankündigung von iOS 27 ist im Juni dieses Jahres zur Worldwide Developer Conference zu rechnen.

Was bringt iOS 27?

„Schneeleopard“-Update

Zuletzt wurde gemunkelt, dass sich Apple bei iOS 27 verstärkt auf Fehlerbehebungen und Systemverbesserungen zur Leistungssteigerung konzentrieren wird. Es wird als „Snow Leopard“-Update bezeichnet, da Apple vor Jahren bei dieser macOS-Version einen großen Fokus auf die Optimierung des Systems legte. Neue Funktionen waren nur wenigen an Bord. Apple Ingenieure sollen iOS 26 verstärkt auf Bugs, Bloatware und andere Leistungsprobleme prüfen und diese mit iOS 27 beseitigen.

iPhone Fold

Es heißt, dass Apple im Laufe dieses Jahres ein faltbares iPhone auf den Markt bringen wird. Das sogenannte iPhone Fold soll im zugeklappten Zustand über ein rund 5,4 Zoll großes Display verfügen. Aufgeklappt soll ein 7,7-Zoll-Bildschirm zum Vorschein kommen.

Die ungewöhnliche Display-Kombination erfordert Anpassungen auf Software-Seite. iOS 27 soll sich gezielt auf neue Bedienkonzepte für größere Displays sowie auf den Wechsel zwischen verschiedenen Bildschirmgrößen konzentrieren. Denkbar sind iPad-ähnliche Funktionen wie Seitenleisten oder erweiterte Multitasking-Ansichten mit mehreren Fenstern, um die zusätzliche Displayfläche sinnvoll zu nutzen.

Liquid Glass

Mit iOS 26 hat Apple die neue Designsprache „Liquid Glass“ eingeführt. iOS 27 wird voraussichtlich Verbesserungen am Liquid-Glass-Design enthalten, so Macrumors. In den Updates iOS 26.1 und iOS 26.2 gab es bereits einige Änderungen, doch iOS 27 bietet Apple die Möglichkeit, größere Anpassungen vorzunehmen und verstärkt auf Rückmeldungen von Nutzern zu reagieren.

Apple Intelligence

Wie bereits erwähnt, dass bereits iOS 26.4 eine deutlich intelligentere Version von Siri bieten. Mit iOS 27 dürfte Apple Intelligence weitere Verbesserungen erhalten. Konkrete Details sind uns noch nicht bekannt, allerdings gibt es bereits verschiedene Gerüchte. So könnten Apple Intelligence-Funktionen auf weitere Apps ausgeweitet werden.

Apple arbeitet außerdem an einer Siri-Suchfunktion namens „World Knowledge“, die Informationen zu allgemeinen Suchanfragen liefern soll und voraussichtlich im Siri-Update für iOS 26.4 enthalten sein wird. Sollte sie nicht in iOS 26.4 enthalten sein, könnte die zusätzliche Siri-Funktion stattdessen in iOS 27 eingeführt werden.

Siri

Mit iOS 27 könnte Apple zudem das Design von Siri überarbeiten. Gerüchte rund um Apples geplanten Tabletop-Roboter deuten jedoch darauf hin, dass Siri künftig stärker animiert auftreten könnte – ähnlich dem bekannten Finder-Symbol auf dem Mac. Diese lebendigere Darstellung soll nicht nur auf neuen Geräten zum Einsatz kommen, sondern auch auf iPhone und iPad verfügbar sein. Möglich ist daher, dass Apple den neuen Siri-Look erstmals mit iOS 27 einführt.

Health+

Apple entwickelt offenbar einen kostenpflichtigen Health+-Dienst mit Ernährungsplanung und medizinischen Empfehlungen, der möglicherweise mit iOS 27 eingeführt wird. Das medizinische Tool erklärt verschiedene Gesundheitsdaten und -trends aus der Health-App und bietet personalisierte Empfehlungen zur Gesundheitsverbesserung.

Neue Satellitenfunktionen

Apple arbeitet an mehreren neuen Satelliten-Funktionen für das iPhone, die möglicherweise bereits mit iOS 27 eingeführt werden könnten. Allerdings ist Apple hierbei auf technische Erweiterungen seines Satellitenpartners Globalstar angewiesen.

Folgende Neuerungen werden kolportiert: