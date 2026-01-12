Vor Kurzem hat Anker SOLIX ein Software-Update zur Verfügung gestellt, mit dem ihr die Vorteile dynamischer Energietarife durch intelligente Optimierung maximieren könnt. Das Update erweitert die Integration dynamischer Tarife, so dass ihr nahtlos eine Verbindung zu über 830 Stromanbietern europaweit herstellen könnt.

Anker SOLIX ermöglicht den Zugang zu über 830 Stromanbietern die Vorteile dynamischer Energietarife durch intelligente Optimierung maximieren könnt. Das Update erweitert die Integration dynamischer Tarife für alle Anker SOLIX-Produkte, darunter unter anderem Solarbank 3 Pro (hier unser Test), Power Dock, EV Charger und X1, sodass ihr nahtlos eine Verbindung zu über 830 Stromanbietern europaweit herstellen können. Dazu zählen auch Anbieter, die dynamische Tarife anbieten, um eine höhere Energiekosteneffizienz zu erzielen. Unterstützt werden unter anderem E.ON, Vattenfall, EDF France und Eprimo, was mehr Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten bietet.

Anker schreibt

Nutzer können sich nun nahtlos, schnell und unkompliziert über die Anker App mit einem vereinfachten, kontenbasierten Login bei ihrem Stromversorger anmelden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, synchronisiert das System automatisch die Echtzeit-Preisdaten. Für diejenigen, die sich für Anbieter mit dynamischen Tarifen entscheiden, optimiert die künstliche Intelligenz von Anker SOLIX dann automatisch Lade-/Entladezyklen, ohne dass ein manueller Eingriff erforderlich ist. Alle Berechnungen basieren auf den tatsächlichen Kosten der Nutzerinnen und Nutzer und bieten transparente, intuitive Einblicke in Einsparungen. Die Kombination aus Benutzerfreundlichkeit, Automatisierung und Präzision macht es zur optimalen Lösung für die Energieoptimierung in Haushalten.

Die dynamische Tarifoptimierungsfunktion ist ab sofort europaweit über die Anker App Version 3.15.0 verfügbar. Anker SOLIX-Systeme kombinieren dynamische Tarifdaten mit KI-basiertem Energiemanagement (KI-EMS), um automatisch optimale Lade- und Entladestrategien zu berechnen. Das System lädt den Strom in günstigen Nebenzeiten und gibt ihn während der Spitzenzeiten wieder ab, wodurch Haushalte ihre Energiekosten effektiv senken können.

Besonders im Winter zeigt sich der Vorteil der dynamischen Tarifoptimierung: Auch bei geringer Solarstromproduktion und stark schwankenden Strompreisen sorgt das System dafür, dass Nutzer weiterhin sparen und gleichzeitig die Stabilität des Stromnetzes unterstützen.